De enero a diciembre, este es el soberbio calendario de los principales eventos deportivos de 2026
El próximo año, el 2026, tendrá un soberbio y extenso calendario deportivo enmarcado principalmente por una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA que por primera vez se jugará con un total de 48 selecciones participantes y una suma de 104 partidos.
Asimismo, varias competencias deportivas se ajustarán a la fecha del Mundial, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio, para no interferir con la atención que capta dicho certamen, el más visto del deporte.
Torneos de fútbol locales, continentales e internacionales, incluso, se vieron en la obligación de modificar sus temporadas regulares para que las fechas no se crucen con las de la competencia global de balompié que este año tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.
Además de ser el primer Mundial con 48 equipos, también será el primero organizado por un total de tres países. Estados Unidos, uno de ellos, se prepara a su vez para una atractiva seguidilla de competencias que se roban las miradas de los aficionados del deporte a nivel internacional.
Este es el calendario de los principales eventos deportivos que tendrán lugar en 2026:
Enero
Del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero: Fútbol: Copa Africana de Naciones
Del 3 al 17: W2RC: Rally Dakar
9 al 18 - Ciclismo masculino: Vuelta al Táchira (Venezuela)
10 - Fórmula E: E-Prix de México
17 al 19 - Ciclismo femenino: Tour Down Under (Australia)
18 al 1 de febrero - Tenis: Abierto de Australia
20 al 25 - Ciclismo masculino: Tour Down Under (Australia)
22 al 25 - WRC: Rally de Montecarlo
23 al 1 de febrero - Ciclismo masculino: Vuelta a San Juan (Argentina)
26 al 30 - F1: Pruebas de pretemporada en Barcelona
30 al 1 de febrero - Ciclismo: Campeonato del Mundo de Ciclocross en Hulst (Países Bajos)
31 – Ciclismo femenino: Cadel Evans Great Ocean Road Race
31 - Fórmula E: E-Prix de Miami
Febrero
1 - Ciclismo masculino: Cadel Evans Great Ocean Road Race
3 - Fútbol: Inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
3 al 5 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Sepang (Malasia)
5 al 8 - Ciclismo femenino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
5 al 14 de marzo - Rugby: Torneo de las Seis Naciones
6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
7 al 8 - Tenis: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis
8 - Football americano: Super Bowl en Santa Clara (California)
8 al 14 - Tenis: WTA 1000 de Doha
9 al 15 - Tenis: ATP 250 de Buenos Aires
11 al 13 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
12 al 15 - WRC: Rally de Suecia
13 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 1 (Arabia Saudita)
13 al 15 - NBA: All Star Game en Los Angeles (California)
14 - Fórmula E: E-Prix de Yeda 2 (Arabia Saudita)
15 - Básquet: Juego de las estrellas de la NBA
15 al 21 - Tenis: WTA 1000 de Dubái
16 al 22 - Tenis: ATP 500 de Rio de Janeiro
16 al 22 – Ciclismo masculino: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)
18 - Fútbol: Final de ida de la Recopa Sudamericana
18 al 20 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 2
21 al 22 - MotoGP: Pruebas de pretemporada en Buriram (Tailandia)
23 al 1 de marzo - Tenis - Abierto de Acapulco
25 - Fútbol: Final de vuelta de la Recopa Sudamericana
26 al 28 - F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
28 - Ciclismo masculino y femenino: Omloop Nieuwsblad (Bélgica)
Marzo
1 - MotoGP: Gran Premio de Tailandia - Comienzo de la temporada
1 - IndyCar: GP de San Petersburgo - Comienzo de la temporada
1 al 15 - Tenis: Masters 1000 de Indian Wells/WTA 1000 de Indian Wells
6 al 17 - Béisbol: Clásico Mundial de Béisbol (EE.UU., Japón y Puerto Rico)
7 – Ciclismo masculino y femenino: Strade Bianche (Italia)
8 - IndyCar: GP de Phoenix
8 - F1: Gran Premio de Australia - Comienzo de la temporada
8 al 15 - Ciclismo masculino: París-Niza
9 al 15 - Ciclismo masculino: Tirreno-Adriático (Italia)
12 al 15 - Golf: The Players Championship
12 al 15 - WRC: Rally de Kenia
15 - F1: Gran Premio de China
15 - IndyCar: GP de Arlington
15 - Ciclismo femenino: Trofeo Alfredo Binda
15 al 29 - Tenis: Masters 1000 de Miami/WTA 1000 de Miami
20 al 22 – Atletismo en pista cubierta: Campeonato del Mundo en Torun (Polonia)
21 – Ciclismo masculino y femenino: Milán-San Remo
21 - Fórmula E: E-Prix de Madrid
22 - MotoGP: Gran Premio de Brasil
22 - Fútbol: final de la Copa de la Liga inglesa en Londres
23 al 29 – Ciclismo masculino: Vuelta a Cataluña (España)
25 - Béisbol: Inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas (MLB)
25 - Ciclismo masculino: Brujas - La Panne (Bélgica)
26 - Ciclismo femenino: Brujas - La Panne (Bélgica)
27 - Ciclismo masculino: Gran Premio E3 (Bélgica)
28 - WEC: 1.812 km de Catar - Comienzo de la temporada
29 - F1: Gran Premio de Japón
29 - MotoGP: Gran Premio de las Américas
29 - IndyCar: GP de Alabama
29 – Ciclismo masculino y femenino: Gante-Wevelgem (Bélgica)
Abril
1 - Ciclismo masculino y femenino: A través de Flandes (Bélgica)
4 - Remo: regata entre Oxford y Cambridge
5 - Ciclismo masculino y femenino: Tour de Flandes (Bélgica)
5 al 12 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo
6 al 11 – Ciclismo masculino: Vuelta al País Vasco (España)
6 al 12 - Tenis: Semana de clasificación para la fase final de la Billie Jean King Cup
7 al 9 - Fútbol: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
9 al 12 - Golf: Masters de Augusta
9 al 12 - WRC: Rally de Croacia
12 - NBA: final de la liga regular
12 - F1: Gran Premio de Baréin
12 - MotoGP: Gran Premio de Catar
12 - Ciclismo masculino y femenino: París-Roubaix (Francia)
18 - NBA: inicio de los playoffs
Del 18 al 19 - EWC: 24 Horas de Motos (Le Mans)
19 - F1: Gran Premio de Arabia Saudita
19 - WEC: 6 horas de Imola
19- IndyCar: GP de Long Beach
19 – Ciclismo masculino y femenino: Amstel Gold Race (Países Bajos)
20 - Atletismo: Maratón de Boston
20 al 3 de mayo - Tenis: Masters 1000 de Madrid/WTA 1000 de Madrid
22 – Ciclismo masculino y femenino: La Flecha Valona (Bélgica)
23 al 26 - WRC: Rally de Canarias
25 - Fútbol masculino: Final de la Copa del Rey en Sevilla (pendiente de confirmar la fecha)
26 - Atletismo: maratón de Londres
26 - Ciclismo masculino y femenino: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
26 - MotoGP: Gran Premio de España
28 al 3 de mayo - Ciclismo masculino: Tour de Romandía (Suiza)
Mayo
1 - Ciclismo masculino: Eschborn-Fráncfort (Alemania)
2 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 1
3 - Fórmula E: E-Prix de Berlín 2
2 - Equitación: Derby de Kentucky en Louisville (Estados Unidos)
3 - F1: Gran Premio de Miami
3 al 10 – Ciclismo femenino: Vuelta a España
4 al 17 - Tenis: Masters 1000 de Roma/WTA 1000 de Roma
7 al 10 - WRC: Rally de Portugal
8 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)
9 - WEC: 6 horas de Spa
9 - IndyCar: GP de Indianápolis
9 al 29 - Ciclismo masculino: Giro de Italia
10- MotoGP: Gran Premio de Francia
14 al 17 - Golf: Campeonato de la PGA
15 al 17 - Ciclismo femenino: Vuelta al País Vasco (España)
16 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)
16 - Fútbol: final de la Copa de Inglaterra en Londres
16 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 1
17 - Fórmula E: E-Prix de Mónaco 2
17 - MotoGP: Gran Premio de Cataluña
20 - Fútbol: final de la Europa League en Estambul
21 al 24 - Ciclismo femenino: Vuelta a Burgos (España)
22 al 24 - Baloncesto: Final 4 de la Euroliga masculina, en Atenas
22, 23 o 24 - Fútbol: Final de la Liga de Campeones femenina en Oslo
23 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)
23 - Fútbol: final de la Copa de Alemania
23 - Fútbol: final de la Copa de Francia
24 - F1: Gran Premio de Canadá
24 - IndyCar: 500 millas de Indianápolis
24 al 7 de junio - Tenis: Roland Garros
26 al 28 - Fútbol: final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
27 - Fútbol: final de la Conference League en Leipzig
28 al 31 - WRC: Rally de Japón
30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
30 - Fútbol: final de la Liga de Campeones en Budapest
30 al 7 de junio – Ciclismo femenino: Giro de Italia
31 - MotoGP: Gran Premio de Italia
31 - IndyCar: GP de Detroit
Junio
4 - NBA: inicio de las Finales (al mejor de 7 partidos)
4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)
4 al 7 - Golf: Abierto de Estados Unidos femenino
6 - EWC: 8 Horas de Spa
7 - F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
7 - MotoGP: Gran Premio de Hungría
7 - IndyCar: GP de Madison
7 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Estocolmo (Suecia)
7 al 14 - Ciclismo masculino: Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes Dauphiné) (Francia)
9 - Fútbol femenino: Última jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol
10 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Oslo (Noruega)
Del 11 de junio al 19 de julio - Fútbol: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá
Del 13 al 14 - WEC: 24 Horas de Le Mans
14 - F1: Gran Premio de Barcelona
17 al 21 – Ciclismo masculino y femenino: Tour de Suiza
18 al 21 - Golf: US Open
20 - Fórmula E: E-Prix de Sanya (China)
21 - MotoGP: Gran Premio de la República Checa
21 -: Indycar: GP Road America
25 al 28 - WRC: Rally de Grecia
25 al 28 - Golf: Campeonato LPGA
26 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de París (Francia)
28 - F1: Gran Premio de Austria
28 - MotoGP: Gran Premio de los Países Bajos
29 al 12 de julio - Tenis: Wimbledon
Julio
4 - Atletismo: Meeting de la Diamond League de Eugene (Estados Unidos)
4 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 1
4 al 26 - Ciclismo masculino: Tour de Francia
5 - Fórmula E: E-Prix de Shanghái 2
5 - EWC: 8 Horas de Suzuka
5 - F1: Gran Premio de Gran Bretaña
5 - IndyCar: GP de Mid-Ohio
10 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco
12 - MotoGP: Gran Premio de Alemania
12 - WEC: 6 horas de Sao Paulo
14 - Béisbol: Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)
16 al 19 - WRC: Rally de Estonia
16 al 19 - Golf: Abierto Británico
16 al 25 – BMX: Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)
18 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Londres
19 - F1: Gran Premio de Bélgica
19 - IndyCar: GP de Nashville
21 al 26 - Piragüismo: Campeonato Mundial de eslalon en Oklahoma (Estados Unidos)
24 al 8 de agosto - Olimpismo: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
25 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 1
26 - Fórmula E: E-Prix de Tokio 2
26 - F1: Gran Premio de Hungría
29 - Fútbol: Juego de las Estrellas de la MLS
29 al 2 de agosto - Golf: Abierto Británico Femenino
30 al 2 de agosto - WRC: Rally de Finlandia
Agosto
1 - Ciclismo masculino: Clásica de San Sebastián (España)
1 al 9 - Ciclismo femenino: Tour de Francia
1 al 13 - Tenis: Masters 1000 de Montreal
1 al 13 - Tenis: WTA 1000 de Toronto
3 al 8 – Ciclismo masculino: Vuelta a Polonia
5 al 9 - Atletismo: Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)
9 - MotoGP: Gran Premio de Gran Bretaña
9 - IndyCar: GP de Portland
11 al 23 - Hípica: Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)
13 al 24 - Tenis: WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
15 - Fórmula E: E-Prix de Londres 1
15 al 17 – Ciclismo femenino: Tour de Romandía
16 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Hamburgo (Alemania)
16 - Fórmula E: E-Prix de Londres 2 - Final
16 - IndyCar: GP de Toronto
17 al 23 - Bádminton: Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)
19 al 22 de agosto – Ciclismo femenino: Tour de Gran Bretaña
19 al 23 – Ciclismo masculino: Renewi Tour
21 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)
22 al 11 de septiembre – Ciclismo masculino: Vuelta a España
23 - Atletismo: Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)
23 - F1: Gran Premio de los Países Bajos
23 al 30 - Remo: Campeonato del Mundo en Ámsterdam
26 al 30 – BTT: Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)
27 - Atletismo: Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)
27 al 30 - WRC: Rally de Paraguay
29 - IndyCar: GP de Milwaukee 1
30 al 13 de septiembre - Tenis: US Open
30 - IndyCar: GP de Milwaukee 2
30 - MotoGP: Gran Premio de Aragón
Septiembre
4 al 5 - Atletismo: Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)
4 al 6 - Ciclismo femenino: Tour de Romandía
4 al 13 - Baloncesto: Mundial femenino, en Berlín
6 - IndyCar: GP de Monterey - FINAL
6 - F1: Gran Premio de Italia
6 - WEC: Lone Star Le Mans (EE.UU.)
8 - Fútbol: inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones
9 al 13 – Ciclismo femenino: Tour de Holanda
10 al 13 - WRC: Rally de Chile
11 – Ciclismo masculino: Gran Premio de Quebec
11 al 13 – Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)
13 - Ciclismo masculino: Gran Premio de Montreal
13 - F1: Gran Premio de España
13 - MotoGP: Gran Premio de San Marino
Semana del 14 de septiembre - Tenis: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
20 - MotoGP: Gran Premio de Austria
20 al 27 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)
Semana del 21 de septiembre - Tenis: Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen
26 - F1: Gran Premio de Azerbaiyán
27 - WEC: 6 Horas de Fuji
30 al 11 de octubre - Tenis: WTA 1000 de Pekín
Octubre
Calendario sin revelar - Béisbol: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)
Del 1 al 4 - WRC: Rally de Italia
4 - MotoGP: Gran Premio de Japón
Del 4 al 10 - Judo: Campeonato del Mundo en Bakú
Del 7 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Shanghái
10 - Fútbol femenino: Final campeonato brasileño
10 - Ciclismo masculino: Giro de Lombardía (Italia)
11 - Atletismo: Maratón de Chicago
11 - F1: Gran Premio de Singapur
11 - MotoGP: Gran Premio de Indonesia
12 al 18 - Tenis: WTA 1000 de Wuhan
13 al 15 – Ciclismo femenino: Tour de Chongming (China)
13 al 18 – Ciclismo masculino: Tour de Guangxi (China)
14 al 18 - Ciclismo: Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)
15 al 31 - Fútbol femenino: Copa Libertadores de América
17 al 25 - Gimnasia: Campeonato Mundial en Róterdam
18 - Ciclismo femenino: Tour de Guangxi (China)
25 - F1: Gran Premio de Estados Unidos
25 - MotoGP: Gran Premio de Australia
29 - Béisbol: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)
Noviembre
1 - F1: Gran Premio de México
1 - MotoGP: Gran Premio de Malasia
1 - Atletismo: Maratón de Nueva York
2 al 8 - Tenis: Masters 1000 de París
7 - WEC: 8 Horas de Baréin - FINAL
7 - Fútbol: Final de la MLS
7 al 14 - Tenis: Finales WTA en Riad
8 - F1: Gran Premio de Brasil
12 al 15 - WRC: Rally de Arabia Saudita - FINAL
15 - MotoGP: Gran Premio de Portugal
15 al 22 - Tenis: Finales ATP
21 - Fútbol masculino: Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
21 - F1: Gran Premio de Las Vegas
22 - MotoGP: Gran Premio de Valencia - FINAL
23 al 27 - Triatlón: Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)
Semana del 23 de noviembre - Tenis: Fase final de la Copa Davis
28 - Fútbol masculino: Final de la Copa Libertadores en Montevideo
29 - F1: Gran Premio de Catar
Diciembre
Calendario sin revelar - Natación: Campeonato Mundial en piscina corta en Pekín
2 - Fútbol: Última jornada del campeonato brasileño
6 - F1: Gran Premio de Abu Dabi - FINAL
6 - Fútbol: Final Copa de Brasil
8 al 20 - Surf: Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (Estados Unidos)
31 - Atletismo: Carrera de San Silvestre en Sao Paulo