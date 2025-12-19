Piden que golazo de selección clasificada al Mundial y que enfrentará a país sudamericano sea premiado con el Puskás

Hay gran expectativa por el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con la participación de 48 selecciones de todo el mundo.

A menos de seis meses del comienzo de la cita orbital, las selecciones clasificadas conocieron su suerte, entre ellas, los seis países de la región que se clasificaron de manera directa.

En las últimas horas, una selección clasificada al Mundial de 2026 sorprendió al anotar un golazo que desde ya piden que sea ganador del premio Puskás de la FIFA, con el cual el máximo ente del fútbol mundial reconoce el mejor gol de la temporada.

Se trata de Marruecos, la selección africana que recientemente disputó la final de la Copa Árabe ante Jordania.

Precisamente, el equipo africano anotó este jueves un tremendo golazo en la final del torneo organizado por la FIFA que sorprendió a propios y extraños.

Cuando tan solo transcurrían tres minutos de juego, Oussama Tannane tomó el balón y desde más de la mitad de la cancha anotó un tremendo golazo que dejó perplejos a los miles de asistentes.

El jugador marroquí disparó desde 59 metros para vencer al portero de Jordania.

La selección africana logró superar en la gran final de la Copa Árabe a Jordania por 3 a 2 y se quedó con el título.

Cabe recordar que Marruecos compartirá grupo en el Mundial de 2026 con Brasil, Haití y Escocia.

Los africanos tuvieron una gran actuación en Qatar 2022 cuando lograron ubicarse en el cuarto lugar, su mejor participación en toda su historia.