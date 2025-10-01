NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Champions League

Defensa colombiano Juan David Cabal se volvió a lesionar, salió entre lágrimas en pleno partido de la Champions League

octubre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Juan David Cabal | Foto: EFE
Juan David Cabal | Foto: EFE
El colombiano, de 24 años, venía de recuperarse de una importante lesión que lo dejó por fuera de la pasada temporada.

Una jornada triste de Champions League vivió el colombiano Juan David Cabal, quien salió entre lágrimas del partido que la Juventus disputó contra el Villarreal.

El lateral de la ‘Juve’ vivió este miércoles una de las peores pesadillas de cualquier futbolista que acaba de regresar de una importante lesión, volver a lesionarse.

Cabal, que regresó hace poco de su lesión de rodilla, salió entre lágrimas en el minuto 16 del partido tras sentir un fuerte dolor cuando le hizo el pase a su compañero.

o

El defensa cafetero se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien, se tocó el muslo y luego cayó en el césped dejando preocupados a los presentes.

El colombiano, de 24 años, venía de recuperarse de una importante lesión que lo dejó por fuera de la pasada temporada.

Tras meses por fuera, Cabal pudo volver a ocupar la titularidad con el conjunto italiano, con el que apenas alcanzó a disputar tres partidos.

Su lesión no solo preocupa a la Juventus, sino también a la selección Colombia, en donde se rumoreaba que era posible que volviera a ser convocado para los partidos amistosos que tendrá enfrentar contra México y Canadá.

Por ahora la Juventus no ha emitido un comunicado sobre el estado de salud del colombiano para saber la gravedad de la lesión que le impidió seguir en el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

