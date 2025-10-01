James Rodríguez dejaría las filas del León la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del equipo

El mediocampista cafetero y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, cerraría su capítulo con el Club León, pues hasta la fecha ni las directivas del equipo ni el jugador se han sentado a dialogar el tema de su renovación.

A esto se le sumaría el actual cambio de técnico que tuvo el conjunto de La Fiera, el cual hace unos días le puso punto final al proceso del entrenador argentino Eduardo Berizzo, y le dio la bienvenida al mexicano Ignacio Ambriz, quien dentro de sus planes no tendría al colombiano, según información de la prensa de ese país.

James, quien se sumó a las filas del equipo esmeraldero a inicios de este 2025 como una de las máximas figuras de la escuadra mexicana, cumpliría con lo estipulado en su contrato, el cual va hasta finales del próximo diciembre.

Pues hasta la fecha ninguna de las partes se ha sentado a hablar sobre la renovación, situación que no tendría ningún presente en el proyecto que estaría visualizando el entrenador Ambriz para el próximo año, según dio a conocer el periodista Carlos Ponce de León, en el Diario Récord.

“En realidad, no se han sentado a hablar para renovar o negociar. Lo que me dicen es que no se va a quedar, y con ‘Nacho’ Ambriz (León) va a terminar el torneo con lo que tiene, y para empezar el siguiente va a haber un cambio de proyecto, el cual no incluiría a James Rodríguez”, indicó.

Esta situación también estaría ligada al rendimiento del volante colombiano de 34 años, quien llegó a La Fiera con lleno de ilusión y altas expectativas a la afición del equipo mexicano, que hasta el momento no se han logrado cumplir, pues quedo eliminado del Torneo Clausura y actualmente en la competencia Apertura ocupa la casilla 11.

De no darse la continuidad del líder de la selección Colombia en el conjunto León de México, el futbolista comenzaría a analizar alternativas. Esto teniendo en cuenta que su anhelo es llegar con ritmo a la próxima Copa del Mundo, en la que la Tricolor participará por séptima ocasión.

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez con el Club León de México?

Desde su llegada al conjunto mexicano en enero de 2025, el volante creativo ha disputado un total de 2109 minutos, repartidos en diferentes competencias como la Liga MX Clausura, la Leagues Cup y el campeonato Apertura, torneos en los que suma un total de 8 goles y 16 asistencias, según el portal de datos y estadísticas Sofascore.