Definidos los equipos colombianos que participarán en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026

Con el título del Junior en el campeonato finalización de la Liga BetPlay 2025, quedó definida la participación y distribución de los ocho equipos colombianos que harán presencia en los torneos Conmebol del 2026.

El conjunto “Tiburón” aseguró su participación de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de vencer en la gran final de la Liga Clausura al Deportes Tolima con un global 4 a 0.

Situación similar pasa con Independiente Santa Fe, que fue el campeón de la Liga BetPlay Apertura 2025. El haberse proclamado campeones del certamen más importante del fútbol colombiano les otorgó la posibilidad de clasificarse de manera directa a la fase de grupos del torneo Conmebol.

Junto a “Tiburones” y “Cardenales”, las otras dos escuadras que aseguraron su participación en la Copa Libertadores 2026 fueron el Independiente Medellín y el Deportes Tolima. Estos cupos les fueron otorgados luego de que hicieran el uno-dos en la tabla general de reclasificación del año.

Pero a diferencia del equipo barranquillero y capitalino, tanto “Pijaos” como “Poderosos” deberán participar en la fase previa del certamen, donde deberán enfrentarse con equipos de otras ligas para alcanzar la instancia de grupos.

Estos serán los equipos que representarán a Colombia en la Copa Sudamericana

Las escuadras que clasificarán en este certamen son Atlético Nacional, Millonarios, Atlético Bucaramanga y el América de Cali, las cuales deberán enfrentarse entre sí en un juego único, durante la fase previa del torneo; de allí avanzarán los dos mejores de estos encuentros.

Este jueves 18 de diciembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en su sede de Luque, Paraguay, llevará a cabo el sorteo de las fases preliminares tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana del 2026.

Ceremonia por medio de la cual los equipos colombianos conocerán el calendario y los rivales a los que enfrentarán en esta instancia de la competencia.