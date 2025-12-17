NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Andrés Felipe Román (Atlético Nacional) y Juan Pablo Nieto (Deportes Tolima) - Foto: AFP
Andrés Felipe Román (Atlético Nacional) y Juan Pablo Nieto (Deportes Tolima) - Foto: AFP
Conmebol

Definidos los equipos colombianos que participarán en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026

diciembre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
Este jueves 18 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de las fases preliminares de las competencias Conmebol.

Con el título del Junior en el campeonato finalización de la Liga BetPlay 2025, quedó definida la participación y distribución de los ocho equipos colombianos que harán presencia en los torneos Conmebol del 2026.

El conjunto “Tiburón” aseguró su participación de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de vencer en la gran final de la Liga Clausura al Deportes Tolima con un global 4 a 0.

Situación similar pasa con Independiente Santa Fe, que fue el campeón de la Liga BetPlay Apertura 2025. El haberse proclamado campeones del certamen más importante del fútbol colombiano les otorgó la posibilidad de clasificarse de manera directa a la fase de grupos del torneo Conmebol.

Junto a “Tiburones” y “Cardenales”, las otras dos escuadras que aseguraron su participación en la Copa Libertadores 2026 fueron el Independiente Medellín y el Deportes Tolima. Estos cupos les fueron otorgados luego de que hicieran el uno-dos en la tabla general de reclasificación del año.

Pero a diferencia del equipo barranquillero y capitalino, tanto “Pijaos” como “Poderosos” deberán participar en la fase previa del certamen, donde deberán enfrentarse con equipos de otras ligas para alcanzar la instancia de grupos.

Estos serán los equipos que representarán a Colombia en la Copa Sudamericana

Las escuadras que clasificarán en este certamen son Atlético Nacional, Millonarios, Atlético Bucaramanga y el América de Cali, las cuales deberán enfrentarse entre sí en un juego único, durante la fase previa del torneo; de allí avanzarán los dos mejores de estos encuentros.

Este jueves 18 de diciembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en su sede de Luque, Paraguay, llevará a cabo el sorteo de las fases preliminares tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana del 2026.

o

Ceremonia por medio de la cual los equipos colombianos conocerán el calendario y los rivales a los que enfrentarán en esta instancia de la competencia.

Temas relacionados:

Conmebol

Copa Sudamericana

Copa Libertadores

Colombianos

Fútbol colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Finalissima entre Argentina y España - Foto: EFE
Fútbol

Confirman fecha de la Finalissima entre Argentina y España pese a la inconformidad de Lionel Scaloni

Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
Lionel Messi

"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

Jugadores de Benfica | Foto: AFP
Benfica

Compañero de Richard Ríos en Benfica fue condenado a 14 días de prisión por compartir un video sexual

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro arremete contra EE.UU. y advierte que tienen la “capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Tiene sentimientos encontrados por los que quedaron aún privados de libertad": hija de Noel Álvarez sobre estado de su padre tras ser excarcelado en Venezuela

Baltazar Porras, cardenal venezolano - Foto de referencia: EFE
Baltazar Porras

"Me amenazaron con quedar detenido": cardenal venezolano Baltazar Porras tras ser objeto de una nueva acción represiva por parte del régimen madurista

Finalissima entre Argentina y España - Foto: EFE
Fútbol

Confirman fecha de la Finalissima entre Argentina y España pese a la inconformidad de Lionel Scaloni

El arquitecto Frank Gehry. (AFP)
Luto

Falleció Frank Gehry, el arquitecto retratado en Los Simpson famoso por sus creaciones de torres inclinadas y amplias láminas de metal curvado

Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
Lionel Messi

"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre