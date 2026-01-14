"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

El partido político español Vox presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos relacionados con la antigua banda terrorista ETA.

Al respecto, Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, habló en La Mañana de NTN24 sobre la denuncia que se centra en los contactos secretos que Zapatero habría mantenido con miembros de ETA.

Según Castro, estos acuerdos "no solo permitieron blanquear" a la organización terrorista, sino que facilitaron su entrada en las instituciones a través de formaciones políticas.

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA. Hay más de 300 asesinatos todavía por resolver de la banda terrorista ETA", afirmó.

La coordinadora jurídica argumentó que Zapatero debió haber facilitado información sobre estos contactos "a la Policía y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" para que los terroristas "fueran detenidos y puestos a la justicia".

Castro destacó que ETA "ni siquiera se ha arrepentido ni ha pedido perdón siquiera a las víctimas".

Esta acción se suma a otra querella presentada por Vox relacionada con presuntas irregularidades en la distribución de fondos estatales.

El caso involucra al SEPI, organismo español que distribuye fondos del Estado, y se centra en ayudas otorgadas durante la pandemia de COVID-19 en 2021.

Según la denuncia, empresas como Plus Ultra recibieron fondos públicos sin cumplir los requisitos necesarios, presuntamente gracias a influencias del gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Vox sostiene que estas compañías "eran herramientas cercanas y vinculadas al régimen venezolano madurista" y que Zapatero y Delfín Rodríguez mantenían "contactos al margen de toda legalidad" relacionados con la gestión del petróleo venezolano.

Castro también cuestionó el papel de Zapatero como “mediador” en la liberación de presos políticos en Venezuela, función reconocida por el propio Sánchez.