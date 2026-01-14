NTN24
"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Vox presentó una querella contra el expresidente del gobierno por contactos secretos con la banda terrorista y presuntas irregularidades en fondos estatales.

El partido político español Vox presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos relacionados con la antigua banda terrorista ETA.

Al respecto, Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, habló en La Mañana de NTN24 sobre la denuncia que se centra en los contactos secretos que Zapatero habría mantenido con miembros de ETA.

Según Castro, estos acuerdos "no solo permitieron blanquear" a la organización terrorista, sino que facilitaron su entrada en las instituciones a través de formaciones políticas.

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA. Hay más de 300 asesinatos todavía por resolver de la banda terrorista ETA", afirmó.

La coordinadora jurídica argumentó que Zapatero debió haber facilitado información sobre estos contactos "a la Policía y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" para que los terroristas "fueran detenidos y puestos a la justicia".

Castro destacó que ETA "ni siquiera se ha arrepentido ni ha pedido perdón siquiera a las víctimas".

o

Esta acción se suma a otra querella presentada por Vox relacionada con presuntas irregularidades en la distribución de fondos estatales.

El caso involucra al SEPI, organismo español que distribuye fondos del Estado, y se centra en ayudas otorgadas durante la pandemia de COVID-19 en 2021.

Según la denuncia, empresas como Plus Ultra recibieron fondos públicos sin cumplir los requisitos necesarios, presuntamente gracias a influencias del gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Vox sostiene que estas compañías "eran herramientas cercanas y vinculadas al régimen venezolano madurista" y que Zapatero y Delfín Rodríguez mantenían "contactos al margen de toda legalidad" relacionados con la gestión del petróleo venezolano.

Castro también cuestionó el papel de Zapatero como “mediador” en la liberación de presos políticos en Venezuela, función reconocida por el propio Sánchez.

España

VOX

ETA

"Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España

enero 14, 2026

Por: Redacción NTN24

Programa: La Mañana

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

