Jueves, 15 de enero de 2026
Nasa

Misión de Space X regresa antes a la tierra luego de que uno de los astronautas enfermara

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Tripulantes de la Estación Espacial Internacional - Foto AFP
Un video de la NASA mostró el aterrizaje de la cápsula que transportaba a los astronautas estadounidenses frente a la costa de San Diego.

Cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional amerizaron en el Océano Pacífico este jueves, según mostraron imágenes de la NASA, tras la primera evacuación médica en la historia del laboratorio orbital.

Un video de la NASA mostró el aterrizaje de la cápsula que transportaba a los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el cosmonauta ruso Oleg Platonov y la astronauta japonesa Kimiya Yui frente a la costa de San Diego a las 00:41 (08:41 GMT).

"En nombre de SpaceX y la NASA, bienvenidos a casa", dijo el control de misión a la tripulación momentos después del aterrizaje.

"Es un placer estar en casa, con profunda gratitud a los equipos que nos llevaron allí y de regreso", respondió Cardman.

Un problema de salud provocó la interrupción de su misión, tras pasar cinco meses en el espacio.

La agencia espacial estadounidense se ha negado a revelar detalles sobre el problema de salud, pero enfatizó que el regreso no era una emergencia.

El tripulante afectado "se encuentra bien", declaró a la prensa el administrador de la NASA, Jared Isaacman, tras el amerizaje.

Isaacman se limitó a indicar que el tripulante experimentó "una afección médica grave" que "podría haber ocurrido en la Tierra, completamente fuera del entorno de microgravedad".

Aseguró que todos los tripulantes se encuentran a salvo, de buen ánimo y se someten a las revisiones médicas habituales posteriores a la llegada.

"Acaban de ejecutar una misión en órbita casi perfecta", declaró Isaacman.

Fincke, piloto de la Crew-11 de SpaceX, compartió un mensaje similar en redes sociales a principios de esta semana: "Ante todo, todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos".

