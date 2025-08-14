"Detesto el 'sí se puede'": presidente de la Dimayor no ocultó su disgusto por cántico frecuente en los juegos de Eliminatorias de la selección Colombia

La selección Colombia está muy cerca de clasificar al Mundial de 2026, pese a los resultados negativos sin triunfos en las últimas cinco jornadas.

A falta de dos fechas para conocer a la selecciones sudamericanas que se clasificarán a la cita orbital, la selección Colombia se ubica sexta con 22 puntos y buscará ante Bolivia, de local, y Venezuela, en calidad de visitante, sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En la antesala de la fecha de Eliminatorias, que se disputará entre el 5 y el 9 de septiembre, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Carlos Mario Zuluaga, se sinceró sobre la mentalidad de los deportistas colombianos dados los resultados negativos en finales de Copa América, tanto masculina como femenina.

El dirigente reconoció el esfuerzo de las directivas para potenciar las selecciones y los equipos colombianos en torneos internacionales, pero también criticó la mentalidad conformista.

“Tenemos automatizado cierta conformidad y cierto poco reto hacia los resultados. Nos falta ese chip ganador”, dijo el dirigente en el Football Axis Summit’, un encuentro académico organizado por el canal Win Sports.

Zuluaga no ocultó su disgusto por un cántico que se escucha con frecuencia en los juegos de la selección Colombia, principalmente en las Eliminatorias en condición de local.

Se trata del famoso ‘sí se puede’, el cual suelen cantar los hinchas cuando la selección se encuentra por debajo del marcador o en circunstancias adversas en los partidos.

“Nos falta mentalidad de campeones, de ganadores, de que realmente somos capaces”, indicó el dirigente.

“Nosotros mismos desde la tribuna impulsamos con un cantico que yo detesto, el ‘sí se puede’, por qué no se puede, claro que se puede, pero no debemos tener eso del ‘sí se puede’, agregó.

En ese sentido, explicó que dicho cántico lo que evidencia es cierta inferioridad con el rival. “La verdad es que eso es nosotros menoscabarnos y sentirnos inferiores”, aseguró Zuluaga.

Cabe recordar que en 2024, la selección Colombia masculina cayó en la final de la Copa América ante Argentina en los tiempos extra por 1 a 0.

De manera similar, cayó la selección femenina semanas atrás en tiros desde el punto penal ante Brasil luego de estar tres veces arriba en el marcador.

La selección Colombia Sub-20 también cayó en penaltis en la final del Sudamericano de la categoría que disputó de local ante Brasil.