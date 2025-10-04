Luis Díaz posa con el balón del Mundial 2026 en medio de su buena racha con el Bayern Múnich

Los equipos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encuentran definidos, entre los que destaca la Selección Colombia, que tiene en sus filas a uno de los jugadores más destacados del mundo: Luis Díaz.

Precisamente, en medio de la fiebre mundialista que ya se está viviendo en redes sociales, el delantero colombiano protagonizó una sesión de fotos con el balón oficial de esta competición: el TRIONDA.

El diseño de la bola rinde homenaje al hecho de que, por primera ocasión en este deporte, tres países, México, Estados Unidos y Canadá, se unen para ser la sede de los diferentes partidos del famoso torneo futbolero.

“¿Listos para jugar libres?”, describe la publicación en la que el jugador porta un uniforme deportivo al lado del balón.

Los seguidores del deportista no tardaron en reaccionar a las instantáneas porque confían en que el jugador sea una de las mayores estrellas de la Copa Mundial 2026 y sus goles ayuden para que Colombia llegue a la gran final.

“Vamos por el mundial Lucho”, “Extraño a este chico en Liverpool, pero al menos el Bayer está cuidándolo”, “Se hará historia con ese balón en el mundial”, mencionaron.

Luego de su salida del Liverpool, Luis Díaz ha obtenido un debut favorable en el Bayern Múnich, equipo con el que recientemente obtuvo la victoria en Bundesliga.

El guajiro anotó un golazo a los 15 segundos, al protagonizar una jugada en la que se lanzó en barrida para anotar un gol que se convirtió en el más rápido de esta temporada.

VEA TAMBIÉN El hombre gol del Bayern Múnich: Luis Díaz marcó doblete y se metió en la historia de la Bundesliga por una de las anotaciones o

Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia, y el 2026 promete ser un año crucial en su carrera, pues buscará llevar a la gloria a Colombia en compañía de icónicos jugadores como James Rodríguez.