Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

La actriz nominada al Oscar Amy Adams y el experimentado Matt Smith se unirán al elenco de la próxima película 'Star Wars: Starfighter', anunció Walt Disney este jueves.

Smith interpretó al undécimo doctor en la serie británica de larga duración 'Doctor Who' de 2010 a 2013 y también es famoso por su rol como el príncipe Felipe en la serie 'The Crown' de Netflix.

Adams, por su parte, encarnó magistralmente a Lois Lane en tres películas de superhéroes de DC Studios y ha sido nominada a seis Oscar por otras películas, incluida 'American Hustle'.

Los otros actores de la película incluirán a Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre y Simon Bird, según un comunicado de la unidad de Disney, Lucasfilm.

Disney había anticipado previamente que el papel principal de 'Star Fighter', que llegará a salas en mayo de 2027, será interpretado por Ryan Gosling, sobre quien reveló este jueves un primer vistazo de cómo lucirá en la cinta.

En una imagen publicada en las cuentas oficiales de redes sociales de la famosa franquicia, se ve a Gosling junto a Flynn Gray en lo que parece ser un 'landspeeder', una nave antigravedad civil y militar que permite flotar y moverse a velocidades relativamente altas, de acuerdo con la ficción ofrecida por Star Wars.

"Día 1: Comienza una nueva aventura", escribió la cuenta de Star Wars en la publicación de una imagen a blanco y negro con los dos actores mirando hacia el frente.

'Star Wars', creada por George Lucas, es una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Las entregas han recaudado más de 5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial desde el estreno de la primera entrega en 1977.

'Star Fighter', ambientada cinco años después de los eventos de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' de 2019, es una historia independiente en un período de tiempo que no ha sido explorado previamente en las películas de 'Star Wars', de acuerdo con Disney.

'La guerra de las galaxias', como se le conoce a la aclamada saga, ha trascendido de la pantalla grande a varias comunidades a nivel global, que esperan con ansias un regreso que promete una alta recaudación en taquillas mientras muestran su fanatismo intentando obtener valiosos objetos propios de la historia.

Y es que la icónica espada láser de Darth Vader, que sirvió para cortar la mano de Luke Skywalker en el episodio de Star Wars "El imperio contraataca" (1980), quedó expuesta a inicios de mes en Londres, antes de ser subastada en Los Ángeles desde principios de septiembre.

El que es un "Santo Grial", para los seguidores, podría costarle una fortuna al futuro comprador, pues los pronósticos hablan de un precio final de hasta 3 millones de dólares, según expertos.

A pesar de su valor, el objeto está constituido por parte de un antiguo flash de cámara al que se añadieron piezas recuperadas, provenientes principalmente de una calculadora.

David Prowse, el actor detrás de la máscara negra, y el doble de acción Bob Anderson usaban en realidad dos modelos.

Uno sin hoja, atado al cinturón del villano, y otro para las escenas de combate, equipado con una hoja de madera.

La que se pone a la venta es la versión utilizada para los combates, aunque desprovista de su hoja de madera, después de haber sido conservada durante 40 años por un coleccionista estadounidense.