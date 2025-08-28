NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Star Wars

Disney anuncia dos nuevas incorporaciones para el elenco de 'Star Wars: Starfighter' y revela primer vistazo de Ryan Gosling en la cinta

agosto 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
En una imagen publicada en las redes oficiales de la famosa franquicia, se ve a Gosling junto a Flynn Gray en lo que parece ser un 'landspeeder'.

La actriz nominada al Oscar Amy Adams y el experimentado Matt Smith se unirán al elenco de la próxima película 'Star Wars: Starfighter', anunció Walt Disney este jueves.

Smith interpretó al undécimo doctor en la serie británica de larga duración 'Doctor Who' de 2010 a 2013 y también es famoso por su rol como el príncipe Felipe en la serie 'The Crown' de Netflix.

o

Adams, por su parte, encarnó magistralmente a Lois Lane en tres películas de superhéroes de DC Studios y ha sido nominada a seis Oscar por otras películas, incluida 'American Hustle'.

Los otros actores de la película incluirán a Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre y Simon Bird, según un comunicado de la unidad de Disney, Lucasfilm.

Disney había anticipado previamente que el papel principal de 'Star Fighter', que llegará a salas en mayo de 2027, será interpretado por Ryan Gosling, sobre quien reveló este jueves un primer vistazo de cómo lucirá en la cinta.

En una imagen publicada en las cuentas oficiales de redes sociales de la famosa franquicia, se ve a Gosling junto a Flynn Gray en lo que parece ser un 'landspeeder', una nave antigravedad civil y militar que permite flotar y moverse a velocidades relativamente altas, de acuerdo con la ficción ofrecida por Star Wars.

"Día 1: Comienza una nueva aventura", escribió la cuenta de Star Wars en la publicación de una imagen a blanco y negro con los dos actores mirando hacia el frente.

'Star Wars', creada por George Lucas, es una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Las entregas han recaudado más de 5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial desde el estreno de la primera entrega en 1977.

'Star Fighter', ambientada cinco años después de los eventos de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' de 2019, es una historia independiente en un período de tiempo que no ha sido explorado previamente en las películas de 'Star Wars', de acuerdo con Disney.

'La guerra de las galaxias', como se le conoce a la aclamada saga, ha trascendido de la pantalla grande a varias comunidades a nivel global, que esperan con ansias un regreso que promete una alta recaudación en taquillas mientras muestran su fanatismo intentando obtener valiosos objetos propios de la historia.

Y es que la icónica espada láser de Darth Vader, que sirvió para cortar la mano de Luke Skywalker en el episodio de Star Wars "El imperio contraataca" (1980), quedó expuesta a inicios de mes en Londres, antes de ser subastada en Los Ángeles desde principios de septiembre.

El que es un "Santo Grial", para los seguidores, podría costarle una fortuna al futuro comprador, pues los pronósticos hablan de un precio final de hasta 3 millones de dólares, según expertos.

A pesar de su valor, el objeto está constituido por parte de un antiguo flash de cámara al que se añadieron piezas recuperadas, provenientes principalmente de una calculadora.

David Prowse, el actor detrás de la máscara negra, y el doble de acción Bob Anderson usaban en realidad dos modelos.

o

Uno sin hoja, atado al cinturón del villano, y otro para las escenas de combate, equipado con una hoja de madera.

La que se pone a la venta es la versión utilizada para los combates, aunque desprovista de su hoja de madera, después de haber sido conservada durante 40 años por un coleccionista estadounidense.

Temas relacionados:

Star Wars

Ryan Gosling

Estrenos

Cine

Películas

Disney

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Justin Trudeau y Katy Perry | Foto: EFE
Katy Perry

Katy Perry fue captada en una inesperada cena con el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau: especulan sobre romance tras su separación de Orlando Bloom

Maía, cantante - Foto @maiamusical
Mujeres

Maía revela detalles sobre su nuevo álbum "Colores" y reflexiona sobre su carrera musical de 23 años

La cantante colombiana Karol G en Nueva York-Foto: EFE
Karol G

"Recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial": Karol G publicó emotivo video cuando cantaba sin saber inglés y brindó un mensaje inspirador

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Eclipse de Sol en España (Foto de referencia EFE)
Eclipse de Sol

¿Habrá un eclipse total de Sol el 2 de agosto? Estos son los países que gozarán del fenómeno

Justin Trudeau y Katy Perry | Foto: EFE
Katy Perry

Katy Perry fue captada en una inesperada cena con el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau: especulan sobre romance tras su separación de Orlando Bloom

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Candidato presidencial boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Tuto Quiroga

Candidato boliviano que pasó a segunda vuelta en elecciones presidenciales afirmó que Nicolás Maduro es el jefe de un "conglomerado criminal"

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Enojo de los aficionados colombianos por el “mal uso” de una palabra durante la presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich: “Borra esa vaina”

Sumergible Titan de Ocean Gate - Foto cortesía Ocean Gate
Submarino

Informe revela las causas de la tragedia de Titán, el sumergible que implosionó en el océano con cinco personas a bordo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano