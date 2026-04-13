El argentino Lisandro Martínez protagonizó escandalosa expulsión por tirar del cabello a uno de sus rivales en la caída del Manchester United ante el Leeds

Este martes se cerró la jornada 32 de la Premier League entre el Manchester United y el Leeds, un partido que dejó una insólita expulsión por parte del futbolista argentino Lisandro Martínez.

Cuando los 'Diablos rojos' iban perdiendo ante el Leeds 2-0 en el mítico estadio de Old Trafford, se dio una situación que le ha dado la vuelta al mundo y que causa polémica en Inglaterra.

En el minuto 56 del partido, durante una jugada, el argentino en una disputa aérea del balón contra Calvert-Lewin, ambos forcejean y mientras 'Licha' toma vuelo tira del pelo a su rival.

Aunque no fue una acción sumamente agresiva, el VAR llamó al árbitro del partido, Paul Tierney, para que revisara la jugada, sacándole la tarjeta roja por "conducta violenta".

Según explicó el juez al regreso al campo de juego tras revisar la jugada con ayuda del VAR, Lisandro es culpable de "tirar el pelo de su rival".

Esto fue un terrible momento para el campeón del mundo que volvía a la titularidad tras 52 días sin actividad debido a la fuerte lesión que sufrió el pasado 23 de febrero en el sóleo derecho.

Con tan solo 10 hombres en cancha, el United hizo de todo para empatar el partido, pero solo le alcanzó para anotar un gol y caer en casa 2-1.

Ante la expulsión del argentino, el entrenador del equipo Michael Carrick habló sobre esto y dijo que la decisión de sacarle roja a Martínez es una de las peores que ha visto en su vida.

El encargado de dirigir al conjunto inglés señaló que "en dos partidos seguidos hemos tenido decisiones arbitrales así en nuestra contra, pero esa fue una de las peores que he visto".

Y añadió, en diálogo con Sky Sports, sobre la acción de tirarle el pelo a un rival que "ni siquiera sé cómo se ve. No es un tirón, no es un jalón, no es agresivo. Lo toca y lo expulsan".

"Lo peor de todo es que lo envían a cambiar la decisión, un error claro y evidente. ¡Escandaloso!", puntualizó.