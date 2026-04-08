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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Juan Orlando Hernández

Corte de EE. UU. deja sin efecto condena por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, según su esposa

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
ilustración del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández - Foto de referencia: EFE
ilustración del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández - Foto de referencia: EFE
Hernández fue condenado en 2024 acusado de haber ayudado a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en alianza con capos como el mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

Una corte de apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto este miércoles la sentencia de 45 años de prisión por narcotráfico dictada en 2024 contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido indultado en noviembre pasado por Donald Trump, según informó su esposa, Ana García.

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La corte "ha anulado la condena y sentencia, y ordena al juez Kevin Castel eliminar la actuación (...). Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más", declaró García a la prensa en Tegucigalpa.

Hernández fue condenado en 2024 acusado de haber ayudado a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en alianza con capos como el mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

"Es un borrón completo, es justicia total. Se lo dije a mi familia, se lo dije a la corte en Honduras, se lo dije a la Corte en Estados Unidos", celebró poco después el propio Hernández en una conferencia virtual desde una ciudad estadounidense sin identificar.

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"Hoy el sistema de justicia de los Estados Unidos me da la razón", agregó.

Según Trump, "JOH", como le llaman los hondureños, fue víctima de un "montaje" de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

Abogado de 57 años, fue entregado bajo la ley de extradición que él mismo aprobó presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso.

"Hace cuatro años me sacaron de una forma oprobiosa del país por una venganza política de aquellos que acosándome ahí querían esconder sus propios delitos", manifestó.

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Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, recibió el perdón de Trump en medio de presiones políticas relacionadas con las elecciones de noviembre, en las que resultó electo Nasry Asfura, aliado político del exgobernante.

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