Estrella del futbol latinoamericano muere en accidente aéreo: esto es lo que se sabe

El fútbol guatemalteco está de luto tras la muerte de reconocido exjugador este sábado 14 de marzo de 2026.

Darío Doherr, que militó en equipos como Xelajú MC y Comunicaciones, falleció luego de que la aeronave en la que iba a bordo se estrellara en el cantón Barrios, aldea Villa Hermosa.

Por medio de un comunicado, Comunicaciones FC compartió un emotivo mensaje de condolencias a los familiares del exfutbolista Darío Doherr.

"La directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y colaboradores de la institución, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Daniel Darío Doherr Pérez, exjugador de Comunicaciones FC", se lee.

"Presentamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, rogándole al creador que les conceda cristiana resignación. Descanse en paz", agregaron.

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Ante la trágica noticia, sus seguidores enviaron varios mensajes de apoyo a sus familiares y amigos cercanos.

"Lamentable", "mi sentido pésame", "un abrazo para la familia", "Dios lo tenga en su gloria", "qué tristeza", "no puede ser", "no puedo creerlo", "qué pena", "que en paz descanse", "mucho consuelo para sus seres queridos" y "esto es muy fuerte", fueron algunas de las reacciones.

Doherr, acostumbraba a publicar fotos ejercitándose, disfrutando del fútbol y volando aeronaves.

En su última publicación, el jugador compartió un video en el que aparece haciendo ejercicio. “Ya va queriendo que las fiestas estuvieron duras”, se lee.