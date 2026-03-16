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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Mundial 2026

La Confederación Asiática insiste en que la selección de Irán jugará el Mundial 2026 pese a advertencias de Trump

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Irán - Foto: EFE
Selección de Irán - Foto: EFE
La situación, desencadenada por ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen de Irán el 28 de febrero, ha puesto en duda la participación del país, ya clasificado.

La selección de Irán sigue planeando jugar en el próximo Mundial de Norteamérica, afirmaron este lunes dirigentes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), pese a las advertencias de Donald Trump sobre el peligro que correrá debido a la situación tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

El presidente de Estados Unidos advirtió el jueves pasado al equipo de fútbol de que su "vida y seguridad" podría correr peligro si asistía al gran torneo que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, y arrancará el próximo 11 de junio.

La situación, desencadenada por ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen de Irán el 28 de febrero, ha puesto en duda la participación del país, ya clasificado.

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"Hasta donde sabemos, Irán va a jugar", dijo Windsor Paul John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

"Estamos monitoreando si juegan o no, pero por el momento sí lo harán. No hay información oficial de que no vayan a jugar", declaró en una rueda de prensa en la sede de la AFC en Kuala Lumpur.

Windsor enfatizó que la AFC quiere que Irán, un "equipo de primer nivel", participe en la máxima cita mundial.

"Así que esperamos que resuelvan sus problemas... y que puedan participar en el Mundial", señaló.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que la selección iraní era bienvenida, "pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad".

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La semana pasada el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, puso en duda la participación de su país en el Mundial 2026.

"¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos? Si el Mundial tiene lugar en esas condiciones, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?", afirmó en las redes sociales.

Por otro lado, la selección femenina iraní que participó recientemente en la Copa de Asia abandonó este lunes Malasia con destino a Omán, antes de regresar definitivamente a su país.

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