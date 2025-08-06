El colombiano Cucho Hernández se fue a los golpes en partido amistoso de su club en España y uno de sus manotazos impactó a un compañero de equipo

Este miércoles el equipo de los colombianos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa se enfrentaron contra el Como en un partido amistoso.

El encuentro preparativo antes de que inicie la temporada 2025/26 fue de todo menos amistoso, ya que el delantero colombiano Hernández se fue a los golpes con algunos rivales.

Antes de que terminara el primer tiempo del encuentro, cuando el Como iba arriba en el marcador 2-0, las cosas se salieron de control. El partido se calentó debido a que los jugadores del Como estaban disputando los balones de manera agresiva, algo que no les gustó mucho a los futbolistas del Betis.

Sin embargo, todo escaló cuando el arquero del conjunto español, Álvaro Vallés, recibió un empujón por parte de uno de sus rivales.

VEA TAMBIÉN ¿Lograrán Millonarios y Once Caldas levantar cabeza en la competencia? Prográmese para disfrutar de la sexta fecha de Liga BetPlay Clausura 2025 o

En medio de la situación, Pablo Fornals del Betis encaró al argentino Máximo Perrone del Como, con quien empezó a intercambiar puñetazos.

Las cosas se salieron de control al punto que el Cucho Hernández también intervino, pero para su mala suerte uno de sus puñetazos terminó impactando en uno de sus compañeros.

El colombiano, visiblemente alterado, tuvo que ser apartado por dos de sus compañeras, quienes lo empezaron a alejar de la pelea.

De inmediato, el árbitro del encuentro intervino y expulsó a dos futbolistas. A Fornals del Betis y a Perrone del Como.

Para el segundo tiempo las cosas se calmaron un poco y con 10 hombres en el terreno de juego, el conjunto español pudo empatar el partido. Pero sobre la hora, el Como encajó el tercero de la noche, llevándose la victoria del partido amistoso.

Mientras el Cucho Hernández fue noticia por la pelea, el colombiano Nelson Deossa no tuvo minutos en el partido.

Deossa llegó recientemente al Betis, procedente del Monterrey de México, con un contrato que va hasta 2030.

A sus 25 años, el nuevo jugador del Betis ha pasado por varios clubes como Atlético Huila, Atlético Junior y Atlético Nacional en Colombia, Estudiantes en Argentina, y Pachuca y Monterrey en México.

Según algunos medios, el traspaso estaría cifrado en una cifra cercana a los 16 millones de dólares.