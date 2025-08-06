¿Lograrán Millonarios y Once Caldas levantar cabeza en la competencia? Prográmese para disfrutar de la sexta fecha de Liga BetPlay Clausura 2025

Desde este jueves 7 y hasta el domingo 10 de agosto se desarrollará la sexta fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025. Es una jornada importante para equipos como Millonarios y Once Caldas, escuadras que se encuentran en la parte inferior de la tabla general de la competencia.

Por su parte, otros como Atlético Nacional, Fortaleza y Envigado buscarán regresar a la victoria. Aunque no han perdido partidos en sus últimas salidas, no han visto la victoria desde hace un par de fechas.

Como novedad para esta jornada, el duelo entre Boyacá Chicó y La Equidad Seguros, que se disputaría en el estadio La Independencia de Tunja, fue aplazado debido al paro minero que se adelanta en el departamento boyacense.

Uno de los juegos destacados de la sexta fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025 será entre Millonarios y el Deportivo Cali, encuentro en el que se dará el regreso de Alberto Gamero al estadio El Campín, lugar que fue su casa por cinco años en su paso como entrenador de los Embajadores.

Será un juego determinante para ambas escuadras; por un lado, tenemos el conjunto capitalino, al cual le ha costado el inicio de la competencia, pues de tres fechas disputadas no ha logrado ningún punto, situación que los mantiene en la última casilla sin unidades lo que ha comenzado a preocupar a su afición.

En cuanto al Cali, el equipo Azucarero, dirigido por Alberto Gamero, quiere sumar su segunda victoria en la competencia para poder ascender en la tabla general de la competencia.

El duelo entre Millonarios y el Deportivo Cali contará con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 8:30 p.m. ET.

Por su lado, Once Caldas, penúltimo con un punto, buscará su primera victoria en condición de local ante Águilas Doradas, otra de las escuadras que se encuentra en la parte inferior de la tabla.

Agéndese, así se disputará la fecha 6 de la Liga BetPlay