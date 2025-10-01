El colombiano Luis Javier Suárez anotó su primer gol en Champions League en la derrota del Sporting contra el Napoli

El primer gol del delantero colombiano Luis Javier Suárez en Champions League se vio empañado por la dura derrota que sufrió el Sporting de Lisboa ante el Napoli.

Cuando los locales iban arriba en el marcador 36, por cuenta de un gol de Ramus Hojlund, el colombiano consiguió empatar el marcador.

Desde los doce pasos, el artillero encajó el balón en todo el centro del arco para darle el empate a su equipo en el minuto 62.

Sin embargo, su alegría por conseguir su primer gol en el importante torneo se vio opacado por el tanto del triunfo del Napoli que se dio en el minuto 79 por cuenta de Hojlund.

El colombiano ya acumula con el Sporting un saldo de seis goles: cinco por la Liga de Portugal y uno en Champions League.

Además, cuenta con dos asistenticas en el equipo al que llegó en agosto de este año procedente de Unión Deportiva Almería, un club de la segunda división de España.

El próximo partido del Sporting en Champions League es contra el Marsella, pero primero deberá concentrarse en el encuentro que disputará este domingo contra el Braga en la liga local.