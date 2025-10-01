NTN24
Mundial Sub 20

Así funciona la "Tarjeta Verde" en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile; es el reemplazo del VAR

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tarjeta verde en el Mundial Sub-20 / FOTO: EFE
Este método implementado por la FIFA ya se había visto a modo de prueba en el Mundial Sub-20 celebrado en Colombia.

El Mundial Sub-20 inició el pasado 27 de septiembre en Chile y le lunes, durante el partido entre Noruega y Nigeria se utilizó por primera vez en este torneo la Tarjeta verde.

Apenas comenzaba el partido cuando un jugador africano tocó el balón con la mano dentro del área sin que el árbitro lo notara, el técnico noruego, Bjorn Johansen, percibió la infracción y de inmediato pidió que se revisara la jugada en este choque del Grupo F jugado en el Estadio Fiscal de Talca, unos 250 km al sur de Santiago.

Tras mirar al monitor, en plena orilla del campo, el juez estadounidense Joe Dickerson dio la razón al alegato y cobró el penal que Rasmus Holten tradujo en el único gol del partido.

La "tarjeta verde" es conocida oficialmente como el sistema de revisión de video (FVS, por su sigla en inglés), una novedosa herramienta impulsada por la FIFA para apoyar a los jueces en torneos en que sea muy costoso implementar el VAR.

Así funciona: a los entrenadores de ambos equipos de les entregan dos tarjetas, estas permiten que los técnicos soliciten al juez la revisión de una jugada discutida. Si la revisión da la razón a los entrenadores, estos mantienen los dos recursos de solicitud ante el FVS. Si, por el contrario, fallan, pierden una de las tarjetas.

A diferencia del sistema de videoarbitraje (VAR), que tiene cámaras especiales y un grupo arbitral de apoyo a distancia, con el FVS los árbitros repasan las jugadas a partir de las imágenes captadas por la transmisión de televisión y sin asistencia de otros réferis.

El FVS es una novedad en el torneo juvenil más importante de la FIFA, conquistado alguna vez por Diego Maradona y Lionel Messi, aunque ya se había utilizado, a modo de prueba, en la Copa Juvenil FIFA 2024 y en el Mundial Sub-20 femenino celebrado en Colombia en 2024.

Se le ha llamado informalmente "tarjeta verde" porque en la fase exploratoria se utilizaron cartones de ese color, pero en Chile se están usando cartulinas azules y moradas.

Temas relacionados:

Mundial Sub 20

VAR

Fútbol

Deportes

