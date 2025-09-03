El entrenador de La Vinotinto sorprendió al revelar el resultado que prefiere entre Colombia y Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas: "Nos conviene"

La selección venezolana se aferra al sueño de clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol y para ello tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos en los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputarán este jueves y el próximo martes.

La Vinotinto está accediendo parcialmente a la plaza de repechaje tras ubicarse en la séptima posición con 18 puntos, uno más que Bolivia que es octava con 17.

De acuerdo al escenario actual, el cupo de repechaje lo disputarán Bolivia y Venezuela, sin embargo, La Vinotinto todavía tiene chances matemáticas de clasificar de manera directa al Mundial de 2026.

En la previa del partido de este jueves entre Venezuela y Argentina, en Buenos Aires, el entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista dio a conocer el resultado que prefiere que se dé en el partido que se disputará en simultáneo entre Colombia y Bolivia, en Barranquilla, teniendo en cuenta que dicho encuentro podría ser crucial en las aspiraciones de La Vinotinto.

“Primero pensar en sacar algo acá y luego veremos el mejor escenario”, dijo Batista al referirse del encuentro de Venezuela ante la Albiceleste.

En entrevista con ESPN Argentina, Batista sorprendió al revelar su resultado de preferencia en el encuentro entre cafeteros y la selección del Altiplano. El entrenador argentino de La Vinotinto aseguró que espera una victoria de Colombia este jueves ante Bolivia y de esa manera poder enfrentar a la selección cafetera ya clasificada en la última jornada.

“Nos conviene que Bolivia no sume y, si suma Colombia, bueno, de última, nosotros ante un resultado negativo después recibiríamos a Colombia ya clasificada y un poco más relajado que cuando buscas una clasificación”, indicó.

“Primero, tratar de sacar algo nosotros acá y, después, si uno de los dos tiene que sumar en la otra cancha, que sea Colombia”, resaltó.

La respuesta de Batista ha generado sorpresa entre los aficionados dado que de ganar Colombia aseguraría cupo directo al Mundial de 2026 y ya no tendría chances Venezuela de alcanzarlo.

En ese sentido, La Vinotinto solo podría apuntar al cupo de repechaje, el cual dependería de sí mismo para alcanzarlo.

Cabe resaltar que en la última jornada Bolivia se medirá a Brasil en El Alto y Venezuela recibirá en Maturín a Colombia. En caso de que ganen los cafeteros, La Vinotinto enfrentaría a una selección ya clasificada y sin la urgencia de ganar.