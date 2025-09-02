NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Martes, 02 de septiembre de 2025
La Vinotinto

"Vengo a arruinar el ‘Messipalooza’, nos jugamos la clasificación": ‘Bocha’ Batista advierte a Argentina de cara al juego crucial de La Vinotinto por Eliminatorias

septiembre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Venezuela ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Venezuela visitará este jueves a Argentina en Buenos Aires por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección de Venezuela se jugará en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas el todo por el todo con el objetivo de clasificar por primera vez a un Mundial en 2026.

La Vinotinto visitará este jueves a Argentina en Buenos Aires por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego, recibirá en Maturín a Colombia para sellar, al menos, su clasificación al repechaje.

Cabe recordar que actualmente La Vinotinto se ubica en zona de repechaje, en la séptima posición de la tabla general con18 puntos.

o

En la previa del juego ante la Albiceleste, el entrenador argentino de la selección venezolana, Fernando ‘Bocha’ Batista, dio sus impresiones de lo que será el juego crucial por Eliminatorias en entrevista con el canal deportivo ESPN.

Está el plantel completo. Ayer lunes) tuvimos el primer entrenamiento y tratando de trabajar y armar lo mejor para el lindo partido del jueves”, comenzó diciendo el director técnico gaucho.

A su vez, hizo un recuento de lo que han sido las Eliminatorias Sudamericanas con un comienzo destacada, pero un cierre con dudas, sobre todo en calidad de visitante.

Hicimos un gran comienzo, tuvimos el primer año sacando buenos resultados y partidos. Un segundo año en el que los resultados de visitante no nos acompañaron, más allá de los partidos de local donde nos hicimos muy fuertes”, indicó.

Batista también aprovechó para advertir a La Vinotinto el próximo jueves en el marco de la despedida de Lionel Messi que disputará su último partido en condición de local por Eliminatorias.

“Dentro de la estrategia es hacerle un partido incómodo, que no juegue tranquilo en zona de tres cuartos llegando a zona rival”, dijo.

o

Tratar de achicarle los espacios”. “Lo respetamos”, pero “los muchachos están con esas ganas, añadió.

En ese sentido, señaló que su objetivo es arruinarle la despedida al 10 de la selección argentina.

"Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", subrayó.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Fernando Batista

Eliminatorias Sudamericanas

Fútbol

Selección de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

c
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

"Tenemos jugadores para llegar a la final del Mundial": James Rodríguez ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, pero sin estar clasificado oficialmente

José Andrés Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
Vinotinto

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista 'Brujo' Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias

El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Narcotráfico en Venezuela

En medio de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Guyana denuncia que toda la droga le entra por Venezuela

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

"Tenemos jugadores para llegar a la final del Mundial": James Rodríguez ya piensa en la Copa del Mundo de 2026 con Colombia, pero sin estar clasificado oficialmente

Sede del Ministerio Público de Venezuela
Denuncia

Abren investigación contra spa en Caracas que tenía cámaras ocultas en la sala de depilación

José Andrés Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
Vinotinto

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista 'Brujo' Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias

Lugar donde se produjo un tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Confirman dos niños muertos y 17 heridos tras el tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump afirma que volvió a hablar con Putin después de reunirse con Zelenski en la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano