"Vengo a arruinar el ‘Messipalooza’, nos jugamos la clasificación": ‘Bocha’ Batista advierte a Argentina de cara al juego crucial de La Vinotinto por Eliminatorias

La selección de Venezuela se jugará en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas el todo por el todo con el objetivo de clasificar por primera vez a un Mundial en 2026.

La Vinotinto visitará este jueves a Argentina en Buenos Aires por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego, recibirá en Maturín a Colombia para sellar, al menos, su clasificación al repechaje.

Cabe recordar que actualmente La Vinotinto se ubica en zona de repechaje, en la séptima posición de la tabla general con18 puntos.

En la previa del juego ante la Albiceleste, el entrenador argentino de la selección venezolana, Fernando ‘Bocha’ Batista, dio sus impresiones de lo que será el juego crucial por Eliminatorias en entrevista con el canal deportivo ESPN.

“Está el plantel completo. Ayer lunes) tuvimos el primer entrenamiento y tratando de trabajar y armar lo mejor para el lindo partido del jueves”, comenzó diciendo el director técnico gaucho.

A su vez, hizo un recuento de lo que han sido las Eliminatorias Sudamericanas con un comienzo destacada, pero un cierre con dudas, sobre todo en calidad de visitante.

“Hicimos un gran comienzo, tuvimos el primer año sacando buenos resultados y partidos. Un segundo año en el que los resultados de visitante no nos acompañaron, más allá de los partidos de local donde nos hicimos muy fuertes”, indicó.

Batista también aprovechó para advertir a La Vinotinto el próximo jueves en el marco de la despedida de Lionel Messi que disputará su último partido en condición de local por Eliminatorias.

“Dentro de la estrategia es hacerle un partido incómodo, que no juegue tranquilo en zona de tres cuartos llegando a zona rival”, dijo.

“Tratar de achicarle los espacios”. “Lo respetamos”, pero “los muchachos están con esas ganas, añadió.

En ese sentido, señaló que su objetivo es arruinarle la despedida al 10 de la selección argentina.

"Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", subrayó.