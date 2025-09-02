Lorenzo es criticado tras referirse a la titularidad de Dayro Moreno en la selección Colombia de cara a las Eliminatorias: "Lo convocó por quedar bien"

La selección Colombia buscará la clasificación al Mundial de 2026 en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas en las que enfrentará a Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela en Maturín.

El combinado Tricolor buscará asegurar los tres puntos ante Bolivia que le permitan clasificarse de manera directa al Mundial, teniendo en cuenta que actualmente se ubica en la sexta posición con 22 puntos. De ganar, asegurará cupo directo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa del partido ante Bolivia de este jueves, el entrenador argentino Néstor Lorenzo se refirió a las posibilidades que tienen los delanteros convocados tras el sorpresivo llamado de Dayro Moreno, goleador histórico de Colombia y figura con el Once Calda de la liga local.

Lorenzo causó polémica con sus declaraciones y desató una ola de críticas tras referirse a Moreno.

Al ser consultado sobre le llamado del delantero del Once Caldas, Néstor Lorenzo reveló una conversación que tuvo con él.

”Los partidos que hizo en Copa Sudamericana fueron determinantes y pensé que era el momento”, comenzó diciendo en el entrenador argentino.

A su vez, dio la lista por orden de los delanteros convocados, lo que fue interpretado por la afición como un orden de preferencias. “A veces uno tiene otros delanteros que estaban ‘on fire’ y ahora los que están muy bien son Córdoba y Suárez, pensamos que el tercero podía venir Dayro, él hace un tiempo viene haciendo las cosas bien”, detalló.

“Se lo dije: vení con la ilusión de un chico con toda la expectativa y ninguna expectativa y ninguna promesa”, subrayó.

Como era de esperarse, los aficionados reaccionaron en contra del entrenador por sus preferencias.

“Qué falta de respeto llevar a Dayro y dejarlo en la banca”; Ya lo dijo, Dayro tercera opción o sea que lo convocó por quedar bien pero difícilmente lo veremos jugar”; “Córdoba y Suárez on fire ! Jamás serán más que el goleador histórico”; “Si lo convocó es para ponerlo a jugar, pero con este señor se puede esperar cualquier esperpento”; “Eso quiere decir que posiblemente no lo va a meter”; Cómo va a comparar al malote de Córdoba con Dayro. Este técnico la verdad está decepcionando”, fueron algunas reacciones en redes sociales.