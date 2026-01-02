El exfutbolista Dani Alves invirtió dinero en un equipo europeo: "En un momento histórico para el club, anunciamos oficialmente su llegada como copropietario"

El exlateral derecho del Barcelona y de la selección brasileña de fútbol, Dani Alves, cuya condena por violación fue anulada el año pasado, invirtió en el Sporting Clube São João de Ver, equipo portugués de tercera división, según anunció el club.

"En un momento histórico para el club, anunciamos oficialmente la llegada de Dani Alves como copropietario de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) del Sporting Clube São João de Ver", declaró el club en un comunicado publicado en su página de Facebook el jueves por la noche.

Fundado en 1929, el São João de Ver tiene su sede en la ciudad norteña de Santa Maria da Feira.

Según el portal de noticias deportivas MaisFutebol, el brasileño de 42 años adquirió el 50% del capital de la SAD del club y está previsto que compre la mitad restante al final de la presente temporada.

La misma fuente también indicó que Alves podría volver a la acción y jugar en el São João de Ver durante los próximos seis meses.

El tres veces campeón de la Champions League no ha jugado desde enero de 2023, cuando fue despedido del club mexicano Pumas debido al caso que derivó en una condena en primera instancia por violación, la cual fue posteriormente anulada.

Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024 tras ser declarado culpable de violar a una joven en el baño VIP de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, un tribunal de apelación de Barcelona anuló la sentencia del tribunal inferior en marzo del año pasado, lo que indignó a grupos feministas y a algunos miembros del gobierno de izquierdas español.

Afirmó que el juicio contenía inconsistencias y contradicciones, y que no había pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Alves, quien siempre había mantenido que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Alves estuvo en prisión desde su arresto en enero de 2023 hasta marzo de 2024, fecha en la que fue puesto en libertad a la espera de su apelación tras pagar la fianza de un millón de euros (1,1 millones de dólares) fijada por los tribunales.