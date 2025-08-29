NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Jhon Jader Durán

El Fenerbahce tomó drástica decisión tras eliminación de la Champions League que podría afectar al colombiano Jhon Durán

agosto 29, 2025
Por: Diana Pérez
Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
En su etapa turca, Mourinho no solo no fue capaz de sumar más títulos, sino que acumuló incidentes que lo hicieron encabezar los titulares de los principales medios del mundo.

Hace unos días el conjunto turco Fenerbance, dirigido por el portugués José Mourinho y en el que juega el colombiano Jhon Jáder Durán, cayó ante el Benfica en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League.

El Fenerbance cayó 1-0 ante el Benfica, perdiendo así su oportunidad de quedarse con el último boleto para competir en el torneo más importante de Europa.

Tras la derrota del conjunto turco, se conoció que el reconocido entrenador portugués fue destituido de su cargo.

Luego estar al frente del equipo durante un año, Mourinho se despide de ‘Los Canarios Amarillos’ sin haber logrado un título con el club.

La decisión la conoció Mourinho el mismo miércoles tras la eliminación del equipo en el partido de vuelta de la clasificación para la Liga de Campeones.

La eliminación del conjunto turco de sus chances de ir a Champions parece ser la gota que rebosó el vaso luego de que la temporada pasada no pudiera ganar el campeonato turco.

o

Las esperanzas estaban puestas en que él fuera el encargado de hacer que el Fenerbahce volviera a coronarse campeón de Turquía, algo que no logra desde 2014.

Cuando llegó a Estambul para tomar el control del equipo, ‘Mou’ afirmó que era evidente que el objetivo principal era “ganar la Süper Lig”.

Pero no quiso hacerles promesas a los aficionados en cuanto a la posibilidad de ganar títulos con el equipo turco.

Lejos de su arrogancia habitual, Mourinho, que fue recibido por los hinchas del Fenerbahce como una estrella del rock, aparecía abatido en las últimas semanas en sus comparecencias ante los medios, con el rostro serio, recordando con asiduidad las limitaciones de su plantel.

En su estancia en el equipo, Mourinho obtuvo 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, unos números bastante discretos para el experimentado entrenador que tiene en su historia dos Champions League, dos Europa League y tres Premier League.

En su etapa turca, Mourinho no solo no fue capaz de sumar más títulos, sino que acumuló incidentes que lo hicieron encabezar los titulares de los principales medios del mundo.

En abril pasado, agarró por la cara al entrenador del club rival Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía.

Dos meses antes, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por los comentarios que hizo al término de un partido de liga contra el mismo equipo.

El apodado "Special One" acusó al cuarto árbitro del partido y, a través de él, a todos los árbitros turcos de favorecer al Galatasaray, triple campeón de Turquía.

Para digerir mejor el despido, Mourinho, que se alojaba en Estambul en el lujosísimo Hotel Four Seasons, dejará Turquía con un cheque de al menos nueve millones de euros (10.5 millones de dólares), según la prensa del país.

