Magistral pared: el gol del venezolano Telasco Segovia con Inter de Miami al último minuto por semifinal de Leagues Cup que hizo gritar a Messi

El Inter Miami disputó, el pasado miércoles 27 de agosto, la semifinal de la Leagues Cup, ante el Orlando City.

El electrizante cotejo, considerado el “clásico de Florida”, lo ganó el cuadro que dirige el argentino Javier Mascherano, 3 goles por 1.

En el duelo, lleno de tensión debido a las acciones de alto impacto registradas, la figura de Lionel Messi fue decisiva gracias a un doblete firmado en los minutos 77 y 88.

La cereza del pastel la puso el venezolano Telasco Segovia, quien luego de realizar una magistral pared con el uruguayo, Luis Suárez, mandó a guardar la esférica.

Con esa linda jugada del criollo al último minuto de trámite, ‘las garzas’ aseguraron su presencia en la final del torneo oficial de fútbol que enfrenta a clubes de la Major League Soccer y la Liga MX.

A esta magnífica actuación, se suman otras notables participaciones de Segovia, que llega ‘on fire’ a la doble fecha por Eliminatorias Mundialistas.

En el horizonte inmediato de la Vinotinto se asoman dos retos de gran exigencia, primero Argentina, actual campeona del mundo y América, y luego, para cerrar el camino, Colombia, combinado que cuenta con grandes jugadores como James Rodríguez o ‘Lucho’ Díaz.

En ese orden de ideas, la selección venezolana de fútbol afronta esta última fecha FIFA en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 18 puntos.

El 27 de agosto el director técnico de Venezuela, Fernando "Bocha" Batista, anunció la lista de convocados para enfrentar a Argentina y Colombia en las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación, el listado:

-Porteros:

Rafael Romo - CD U. Católica (ECU)

Wuilker Fariñez - Águilas Doradas (COL)

Alain Baroja - Club Always Ready (BOL)

Cristopher Varela - Deportivo La Guaira

-Defensas:

Jon Aramburu - Real Sociedad (ESP)

Alexander González - CS Emelec (ECU)

Nahuel Ferraresi - Sao Paulo FC (BRA)

Josua Mejías - Debreceni Vasutas SC (HUN)

Jhon Chancellor - CD U. Católica (ECU)

Wilker Ángel - EC Juventude (BRA)

Christian Makoun - PFC Levski Sofia (BUL)

Carlos Vivas - CD La Equidad (COL)

Miguel Navarro - CA Talleres (ARG)

Ronald Hernández - Atlanta United FC (USA)

-Mediocampistas:

Carlos Faya - Deportivo La Guaira

José Martínez - SC Corinthians (BRA)

Tomás Rincón - Santos FC (BRA)

Cristian Cásseres - Toulouse FC (FRA)

Leonardo Flores - Atlético Bucaramanga (COL)

Daniel Pereira - Austin FC (USA)

Jorge Yriarte - WKS Slask Wroclaw (POL)

Eduard Bello - U. Católica (CHI)

David Martínez - Los Angeles FC (USA)

Jefferson Savarino - Botafogo (BRA)

Telasco Segovia - Inter Miami CF (USA)

Yeferson Soteldo - Fluminense FC (BRA)

Gleiker Mendoza - FC Kgybas (UCR)

Jhon Murillo - América de Cali (COL)

Matías Lacava - Ulsan HD (JPN)

-Delanteros: