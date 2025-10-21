Jugador que protagonizó picante cruce con Vinícius se refirió a lo sucedido en el campo de juego: "Si los árbitros caen, va a seguir igual"

El delantero brasileño Vinícius Jr. se encuentra en el centro de la polémica debido a un fuerte intercambio que tuvo con uno de sus rivales en el reciente partido que enfrentó el Real Madrid en LaLiga.

Durante la jornada siete de LaLiga, en el partido que disputó el Real Madrid contra el Getafe, las cosas se pusieron candentes entre con algunos de los jugadores rivales y el brasileño.

El artillero, que empezó el encuentro en el banquillo, saltó al terreno de juego en el minuto 55 y empezó a provocar a los jugadores del Getafe.

Vinícius provocó las dos expulsiones del Getafe, la de Allan Romeo Nyom en el minuto 77 y la de Álex Sancris en el 84.

El brasileño provocó la expulsión de Nyom a tan solo segundos de ingresar al terreno de juego y la de Sancris ha sido la más polémica pues varias personas afirman que simuló una falta que no debió de ser sancionada.

Ante la situación, el defensa del Getafe Juan Iglesias no se guardó nada, se acercó al atacante brasileño y le dijo: “Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros”.

El futbolista del conjunto blanco no se quedó callado y le respondió: “Soy muy bueno. Hablas mucho”.

Por la tensión que estaba creciendo entre ambos futbolistas, tanto Eder Militao y Kylian Mbappé tuvieron que intervenir.

Cuando el partido terminó, fue el mismo Iglesias quien explicó el tenso intercambio diciendo: “Son cosas que quedan en el campo, pero hay cosas que no se pueden permitir”. “Y cuando no se respeta pasan esas cosas (…) no se pueden permitir que te falten al respeto como lo ha hecho”, añadió.

Iglesias halagó a ‘Vini’ diciendo que es un gran jugador y lo demuestra cada partido, pero que “este tipo de cosas no le viene bien, le debilitan y ojalá haga una autocritica y empiece a respetar”.

“Él sabe lo que me ha dicho. Le dije a sus compañeros que le enseñen a respetar”, finalizó en sus declaraciones.

Sin embargo, Iglesias no fue el único con el que tuvo un encontronazo, ya que también discutió con el entrenador del Getafe, José Bordalás.

Bordalás explicó en la conferencia de prensa postpartido que el delantero le hizo un comentario inapropiado sobre su gestión.

“Vinicius no tiene que venir a decirme que ‘muy bien’ por el cambio, no tiene que venir a provocarme”, señaló.

El técnico también tuvo un cruce con el inglés Jude Bellingham, quien entró a defender al brasileño durante su acalorado intercambio.

Femenía, con quien también Vinicius tuvo un breve intercambio, dijo que el jugador no era provocador, pero que los árbitros caen en su juego.

“Provocador no. Él hace su partido, le sale bien y los árbitros caen en sus faltas e ideas. Entonces, lo va a seguir haciendo. Si los árbitros caen, va a seguir igual”, sentenció.

Mientras que Sacris, quien fue expulsado por una falta sobre Vinicius, simplemente dijo que el artillero no provoca a nadie. “Hace su fútbol y ya está. No tenemos que entrar en nada”, expresó.

En ese partido, Getafe cayó 1-0 ante el Real Madrid con un gol en el minuto 85 del delantero francés Kylian Mbappé.