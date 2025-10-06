NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
NFL

El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

octubre 6, 2025
Por: Diana Pérez
Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
El entrenador del equipo, Brent Venables, aseguró que su jugador “estaba alerta” y que tenía un poco de dolor en la espalda.

El mundo de la NFL se encuentra conmocionada luego de que un reconocido jugador sufriera un fuerte accidente por el que tuvo que ser hospitalizado.

El jugador de Oklahoma Sooners, Keontez Lewis, sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza contra una pared en pleno partido contra Kent State Golden.

El golpe fue tan fuerte que tanto compañeros como rivales y el público quedaron totalmente impactados y preocupados por su estado de salud.

Durante el primer cuarto del compromiso, Lewis esperaba un pase de su compañero Michael Hawkins Jr., sin embargo, no todo salió como se esperaba.

Lewis perdió la estabilidad mientras trataba de atrapar el balón y terminó chocando contra el muro quedando totalmente tendido en el suelo en posición fetal.

El jugador permaneció durante varios minutos totalmente inmóvil en el suelo del Estadio Memorial de Norman.

o

De inmediato, ingresó el personal médico para atenderlo y luego fue puesto y trasladado en camilla.

Sin embargo, en el estadio la incertidumbre era palpable y hasta unos minutos después de que el deportista saliera del campo fue cuando por las bocinas se informó que no presentaba lesiones severas y que podía caminar por sus propios medios.

Por su parte, el entrenador del equipo, Brent Venables, aseguró que su jugador “estaba alerta” y que tenía un poco de dolor en la espalda, pero que manifestó que “tenía la cabeza y las piernas bien”.

Uno de sus compañeros, R. Mason Thomas, ala defensiva, expresó en entrevista con Fox News que: “Es mi compañero, mi hermano, y está sufriendo”.

“Espero que esté bien. Tenemos que enviarle un mensaje, ya que está en el hospital”, añadió el jugador de los Sooners.

Temas relacionados:

NFL

Fútbol americano

Accidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémica por prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador: ¿acierto o desacierto?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cumple un año de gobierno: avances, desafíos y estrategias de seguridad

Más de Deportes

Ver más
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

'Bocha' Batista sería pretendido por selección sudamericana pese a la debacle con La Vinotinto en Eliminatorias: "Increíble que quieran un técnico que fracasó rotundamente"

Se conocen detalles de la indumentaria de la Tricolor para el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

Se conocen más detalles de la que sería la indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó en el triunfo de Portugal y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de unas eliminatorias mundialistas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sede del Gobierno de Ucrania en Kiev - AFP
Guerra en Ucrania

Rusia lanzó su mayor bombardeo aéreo desde el comienzo de la guerra y alcanzó la sede del Gobierno de Ucrania

Asilo en Estado Unidos | Foto Canva
Asilo en Estados Unidos

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar a tiros al activista de derecha Charlie Kirk - AFP
Crimen

FBI confirma que el ADN hallado en la escena del crimen en el asesinato de Kirk coincide con el del sospechoso capturado

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Si no hay medidas y acciones reales, vamos a seguir teniendo nuevas muertes": familiar de preso político en Venezuela

Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Fernando Batista

'Bocha' Batista sería pretendido por selección sudamericana pese a la debacle con La Vinotinto en Eliminatorias: "Increíble que quieran un técnico que fracasó rotundamente"

En Aeropuerto LaGuardia - AFP
Accidente aéreo

Dos aviones chocaron en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York cuando uno estaba aterrizando y el otro se preparaba para despegar

Sánchez Mazuco está en desaparición forzada - Composición NTN24
Detenciones arbitrarias

Sánchez "Mazuco", el veterano de seguridad perseguido por Maduro, cumple un año en una celda de máxima seguridad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda