El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

El mundo de la NFL se encuentra conmocionada luego de que un reconocido jugador sufriera un fuerte accidente por el que tuvo que ser hospitalizado.

El jugador de Oklahoma Sooners, Keontez Lewis, sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza contra una pared en pleno partido contra Kent State Golden.

El golpe fue tan fuerte que tanto compañeros como rivales y el público quedaron totalmente impactados y preocupados por su estado de salud.

Durante el primer cuarto del compromiso, Lewis esperaba un pase de su compañero Michael Hawkins Jr., sin embargo, no todo salió como se esperaba.

Lewis perdió la estabilidad mientras trataba de atrapar el balón y terminó chocando contra el muro quedando totalmente tendido en el suelo en posición fetal.

El jugador permaneció durante varios minutos totalmente inmóvil en el suelo del Estadio Memorial de Norman.

De inmediato, ingresó el personal médico para atenderlo y luego fue puesto y trasladado en camilla.

Sin embargo, en el estadio la incertidumbre era palpable y hasta unos minutos después de que el deportista saliera del campo fue cuando por las bocinas se informó que no presentaba lesiones severas y que podía caminar por sus propios medios.

Por su parte, el entrenador del equipo, Brent Venables, aseguró que su jugador “estaba alerta” y que tenía un poco de dolor en la espalda, pero que manifestó que “tenía la cabeza y las piernas bien”.

Uno de sus compañeros, R. Mason Thomas, ala defensiva, expresó en entrevista con Fox News que: “Es mi compañero, mi hermano, y está sufriendo”.

“Espero que esté bien. Tenemos que enviarle un mensaje, ya que está en el hospital”, añadió el jugador de los Sooners.