Delantero colombiano vive racha goleadora e ilusiona a la hinchada de cara a la convocatoria de la selección

El delantero Juan Camilo Hernández volvió a ser protagonista durante el último encuentro del Real Betis, ante el Espanyol, en el juego válido por la octava jornada de LaLiga, que terminó 2 a 1 a favor de los béticos, que con este resultado se ubican en la cuarta casilla.

El atacante convocado para los juegos amistosos de la selección Colombia llega enchufado con el gol; el “Cucho” fue el encargado de poner la igualdad cuando su equipo se encontraba abajo en el marcador. Con un gol de cabeza, el futbolista colombiano puso el 1-1 del encuentro.

La anotación del risaraldense se convirtió en el impulso anímico para los verdiblancos, que sobre los 63’ de juego, por medio de Abde Ezzalzouli, puso el 2 a 1 definitivo, tres puntos valiosos para los dirigidos por Manuel Pellegrini, que actualmente se encuentran dentro de los cuatro primeros de la competencia que es liderada por el Real Madrid.

Con la anotación ante el Espanyol, Juan Camilo Hernández llegó a cuatro tantos en la actual temporada, muy cerca de superar los números registrados en el periodo 2024-2025, en el cual en 15 juegos marcó 5 goles.

Finalizado el encuentro por la octava fecha de LaLiga, el atacante colombiano de 26 años se refirió al gran momento que vive en la actualidad en su carrera futbolística y sus aspiraciones con su club, el Real Betis.

“Excelente, irte esta semana y media o dos, viéndote ahí, te llena de energía, te exige más, queremos más, queremos estar cuartos, pero ¿por qué no estar más arriba? Ese debe ser el techo de nosotros, siempre mirar para arriba y creo que seguiremos así”, expresó el “Cucho”.

El también jugador de la selección Colombia dejó ver que a diario se encuentra trabajando para mejorar y perfeccionar jugadas desde la parte aérea, como los cabezazos, teniendo en cuenta el tema de su altura. Asimismo, indicó que dentro de sus anhelos está seguir marcando goles y aportándole a su equipo, que actualmente en LaLiga se codea en la parte alta de la tabla con el Real Madrid, Barcelona y Villarreal.

“Es cierto que, bueno, algo hago ahí, cabeceo bien, me entreno mucho en esa fase, porque sé que no soy muy alto, pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando sé saltar. Así que bueno, es esencial seguir trabajando, esto no para, son cuatro goles, pero quiero muchísimo más y quiero ayudar al equipo a ganar”, puntualizó Juan Camilo Hernández.

Por ahora, su próximo gran reto será ganarse un lugar en la selección Colombia, una tarea difícil, pero no imposible. El joven delantero se unirá en las próximas horas a la convocatoria de la Tricolor que disputará juegos de fogueo ante sus similares de México y Canadá el próximo 11 y 14 de octubre en territorio estadounidense, de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026.

De llegar a sumar minutos y tener un gran desempeño en estos juegos, le podrían abrir al “Cucho” la oportunidad de ser parte de la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en el certamen más importante del fútbol mundial.