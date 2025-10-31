NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
MinTrabajo ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira - Foto EFE
MinTrabajo ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira - Foto EFE
Fútbol colombiano

El Ministerio del Trabajo colombiano ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira

octubre 31, 2025
Por: Natalya Baquero González
El Deportivo Pereira, hasta que se ponga al día con los pagos de los futbolistas y demás integrantes del plantel, no podrá disputar ninguno de los encuentros pendientes por la Liga BetPlay Clausura 2025.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La crisis administrativa y financiera que atraviesa el Deportivo Pereira sigue escalando a tal punto que el Ministerio del Trabajo ha intervenido.

La entidad gubernamental tomó la decisión de implementar una medida cautelar que ordena la suspensión de labores de la institución Matecaña debido a la infracción de varios ítems de la legislación laboral colombiana.

“El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral”, se indica en el oficio.

Esta decisión por parte de la entidad gubernamental fue tomada tras atender una queja impuesta el pasado mes de julio del presente año, en la cual se notificaron varias irregularidades en materia de pagos y todo lo conveniente a un contrato de trabajo.

o

Estas acciones fueron corroboradas durante la última semana por parte de la Dirección Territorial de este departamento tras una ardua inspección a las instalaciones de la institución risaraldense.

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y en los aportes a la seguridad social”, enfatizó el ministro Sanguino al mando de esta cartera.

Hasta que se cumpla con lo establecido dentro de la legislación laboral colombiana, “debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les debe pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”, sentenció el funcionario.

De esta manera, se corrobora la información que emitieron hace una semana varios jugadores del plantel principal del conjunto Matecaña, quienes suspendieron sus actividades deportivas ante los reiterados incumplimientos de la institución.

o

Con esta medida impuesta por parte de MinTrabajo, el Deportivo Pereira, hasta que se ponga al día con los pagos de los futbolistas y demás integrantes del plantel, no podrá disputar ninguno de los encuentros pendientes por la Liga BetPlay Clausura 2025.

Tampoco podrá jugar con su nómina Sub-20, con la cual afrontó sus dos últimas salidas ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto por la fecha 17 y 18 del FPC.

De no ponerse al día con los respectivos pagos antes de que comience la próxima fecha del fútbol colombiano, perderá puntos por walkover, o por (W), como se le conoce en Colombia. Esto significa que se le otorgarán los puntos al equipo rival sin necesidad de disputar el encuentro.

Esta medida se suma al proceso administrativo y sancionatorio que se adelanta por parte del Ministerio del Deporte.

Temas relacionados:

Fútbol colombiano

Liga BetPlay Dimayor

Sanciones

Pago

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz con el Bayern Munich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Con golazo de Lucho Díaz, Bayern Munich goleó al Brujas en la Champions League y se mantiene en la parte alta de la fase de la liga

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Pisa -Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol: el centrocampista fue protagonista en el empate de Pisa ante el Milán

Jugadoras de la selección Colombia Femenina nominadas a los premios IFFHS - Foto: EFE
Selección Colombia

Estas son las futbolistas de la selección Colombia Femenina que se encuentran nominadas a los premios IFFHS

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Estados Unidos

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Luis Díaz con el Bayern Munich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Con golazo de Lucho Díaz, Bayern Munich goleó al Brujas en la Champions League y se mantiene en la parte alta de la fase de la liga

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Pisa -Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol: el centrocampista fue protagonista en el empate de Pisa ante el Milán

Jugadoras de la selección Colombia Femenina nominadas a los premios IFFHS - Foto: EFE
Selección Colombia

Estas son las futbolistas de la selección Colombia Femenina que se encuentran nominadas a los premios IFFHS

Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Estamos activados": régimen de Maduro continúa organizando nuevos ejercicios militares tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra Petro - Fotos: AFP
Álvaro Leyva

Excanciller colombiano Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra el presidente Petro por su discurso en Nueva York

Yon Goicoechea | Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por solicitar "intervención militar" en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda