El Ministerio del Trabajo colombiano ordenó la suspensión de labores del Deportivo Pereira

La crisis administrativa y financiera que atraviesa el Deportivo Pereira sigue escalando a tal punto que el Ministerio del Trabajo ha intervenido.

La entidad gubernamental tomó la decisión de implementar una medida cautelar que ordena la suspensión de labores de la institución Matecaña debido a la infracción de varios ítems de la legislación laboral colombiana.

“El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral”, se indica en el oficio.

Esta decisión por parte de la entidad gubernamental fue tomada tras atender una queja impuesta el pasado mes de julio del presente año, en la cual se notificaron varias irregularidades en materia de pagos y todo lo conveniente a un contrato de trabajo.

Estas acciones fueron corroboradas durante la última semana por parte de la Dirección Territorial de este departamento tras una ardua inspección a las instalaciones de la institución risaraldense.

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y en los aportes a la seguridad social”, enfatizó el ministro Sanguino al mando de esta cartera.

Hasta que se cumpla con lo establecido dentro de la legislación laboral colombiana, “debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les debe pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”, sentenció el funcionario.

De esta manera, se corrobora la información que emitieron hace una semana varios jugadores del plantel principal del conjunto Matecaña, quienes suspendieron sus actividades deportivas ante los reiterados incumplimientos de la institución.

Con esta medida impuesta por parte de MinTrabajo, el Deportivo Pereira, hasta que se ponga al día con los pagos de los futbolistas y demás integrantes del plantel, no podrá disputar ninguno de los encuentros pendientes por la Liga BetPlay Clausura 2025.

Tampoco podrá jugar con su nómina Sub-20, con la cual afrontó sus dos últimas salidas ante Águilas Doradas y Deportivo Pasto por la fecha 17 y 18 del FPC.

De no ponerse al día con los respectivos pagos antes de que comience la próxima fecha del fútbol colombiano, perderá puntos por walkover, o por (W), como se le conoce en Colombia. Esto significa que se le otorgarán los puntos al equipo rival sin necesidad de disputar el encuentro.

Esta medida se suma al proceso administrativo y sancionatorio que se adelanta por parte del Ministerio del Deporte.