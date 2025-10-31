Continúa el sueño mundialista para Colombia; ahora el turno es para la Sub-17 masculina en Qatar

Este 3 de noviembre y hasta el próximo 27 del mismo mes se llevará a cabo en Qatar la edición número 20 del Mundial Sub-17, desde su creación en 1985. Certamen mundialista que contará con la participación de la selección Colombia.

El conjunto Tricolor de la categoría disputará por séptima vez en su historia este certamen mundialista en el que ha logrado ocupar en dos oportunidades el cuarto lugar, en la Copa del Mundo de Finlandia 2003 y Nigeria 2009.

Los dirigidos por el técnico Fredy Hortua buscarán el primer título para Colombia en el ciclo mundialista, el cual ha sido esquivo para el conjunto cafetero en todas sus categorías.

Para conseguir el objetivo, el equipo nacional es consciente de que hay que ir paso a paso, pero con firmeza y concentración, aspectos esenciales para lograr avanzar en la competencia en la que, enfrentará en la fase inicial a Corea del Norte, Alemania y El Salvador, por el Grupo G de la competencia.

¿Cómo será el recorrido de Colombia en el Mundial Sub-17?

La Tricolor comenzará su camino en la Copa del Mundo de Qatar 2025 ante el conjunto alemán (vigente campeón del certamen) el próximo martes 4 de noviembre desde las 9:45 p.m., hora colombiana.

Tres días después se medirá frente a su similar de El Salvador a partir de las 7:30 a.m., horario de Colombia.

Y el 10 de noviembre el conjunto nacional cerrará su participación por la fase de grupos ante la selección de Corea del Norte, juego que se disputará desde las 8:30 a. m.

¿Cómo se jugará este certamen mundialista?

La Copa Mundial Sub-17 Masculino 2025 se disputará en el complejo Aspire Zone, en el Al Rayyan de Qatar, torneo que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones, esto como preámbulo a lo que será la competencia de mayores que el próximo año se llevará a cabo en Norteamérica.

Los 48 equipos participantes se encuentran divididos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, de los cuales avanzarán a la instancia de dieciseisavos de final los mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de la primera fase.

Posteriormente, se enfrentarán en juegos directos hasta la gran final de la cita mundialista de la categoría.