Luis Díaz se convierte en el máximo goleador colombiano en la Champions League

Luis Díaz es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en la actualidad; una muestra de esto fue su más reciente actuación con su club, el Bayern Múnich, escuadra con la que se reportó con gol y asistencia.

El ‘Guajiro', como también se le conoce al extremo colombiano, tuvo una destacada actuación en el juego del conjunto bávaro ante el Atalanta en el juego de vuelta por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Durante el encuentro frente al conjunto italiano, el atacante cafetero brindo una asistencia a su compañero Lennart Karl y como si fuera poco sello la vitoria de su equipo 4 goles 1.

Con esta nueva anotación, Luis Díaz estableció una nueva marca personal en la Liga de Campeones, en la competencia más importante a nivel de clubes.

Con su gol ante Atalanta, el ‘Guajiro’ llegó a 14 tantos en la UEFA Champions League, convirtiéndose en el futbolista colombiano con más anotaciones en este torneo, superando los registros de sus compatriotas Radamel Falcao García y Jackson Martínez, jugadores que en su época de gloria también brillaron en esta competición.

El ‘Guajiro’ superó a Martínez, que cuenta en su historial con 13 tantos, y al ‘Tigre’ Falcao, quien en su paso por el futbol europeo marcó 12 goles.

Los 14 tantos de Luis Díaz en la Liga de Campeones están repartidos de la siguiente manera: 6 goles con Porto, 4 con Liverpool y 4 con Bayern Munich, siendo esta la segunda oportunidad que en una misma temporada marca cuatro goles en este torneo.

Cabe aclarar que el extremo colombiano puede ampliar su historial de goles en la Champions, teniendo en cuenta que su actual equipo avanzó a los cuartos de final de la competencia, en las que se medirá ante el Real Madrid.

Goleadores colombianos en la UEFA Champions League

1. Luis Díaz – 14 goles.

2. Jackson Martínez – 13 goles.

3. Falcao García – 12 goles.

4. Duván Zapata – 8 goles.

5. James Rodríguez – 5 goles.

6. Luis Javier Suárez - 5 goles

7. Camilo Durán - 5 goles.

8. Luis Fernando Muriel - 5 goles.

9. Felipe Pardo - 5 goles.