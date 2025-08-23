NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
Sábado, 23 de agosto de 2025
US Open

El picante cruce que sostuvo un tenista sudamericano con su rival francés Hugo Grenier: “Primero me enfoqué en ganar y segundo, Francia”

agosto 23, 2025
Por: Diana Pérez
Foto referencia | Canva
Foto referencia | Canva
El próximo partido el argentino será el lunes 25 de agosto en la primera ronda del US Open contra el británico Jack Draper.

El tenista argentino Federico Gómez logró meterse al cuadro principal del US Open, tras derrotar al francés Hugo Grenier, con quien tuvo un altercado en pleno partido.

En su triunfo 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2, el argentino protagonizó un tenso cruce con el número 188 en el ranking ATP.

En el segundo set, Gómez celebró remontar el marcador, llevándose a su rival por 7-5, algo que hizo que celebrara con bastante euforia.

Su celebración le molestó al francés, quien no se guardó nada y durante el cambio de lado le recriminó su festejo, dando inició al tenso cruce.

En un video que ha circulado en redes se ve como Gómez se va para cambiar el lado y Grenier lo encara alegándole por su celebración.

El francés se va a sentar un momento y en eso, el argentino visiblemente molesto lo sigue para continuar discutiendo.

Tras el final del partido, el sudamericano, que logró meterse al cuadro principal del US Open, reveló que fue lo que le dijo a su rival.

o

Federico, de 28 años, fue entrevistado por Tiempo de Tenis en donde contó que el tenso cruce se dio porque “me prendí por un par de cosas que me dijeron afuera, que la verdad, no son lindas de decir”.

Y tenista argentino añadió: “Primero me enfoqué en ganar y segundo, Francia”.

La frase hace alusión a la derrota desde el punto penal de Francia contra Argentina en el Mundial Qatar 2022, en donde la ‘albiceleste’ se coronó campeona.

Algunos usuarios se han reído del comentario que hizo, mientras que otros consideran que es algo que estuvo demás.

“El comentario sobre Francia sobra totalmente”, “Que payaso, dios mío”, “¿Cuál es la idea de comparar peras con manzana?”, “¿Que tiene que ver futbol con tenis?”, “Menuda falta de respeto alabar este tipo de actitudes”, son algunos de los comentarios.

El próximo partido el argentino será el lunes 25 de agosto en la primera ronda del US Open contra el británico Jack Draper.

Temas relacionados:

US Open

Tenis

Tenista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Más de Deportes

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Pelea en la tribuna entre aficionados de Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay / FOTO: Captura de video
Paraguay

Batalla campal entre los aficionados de Olimpia y Cerro Porteño una vez finalizó el clásico paraguayo; se tiraron de todo

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Balón de Oro

Cristiano Ronaldo no se guardó nada y estalló en contra del Balón de Oro; esto dijo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Maduro
Despliegue militar

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia - Foto: EFE
Visa

Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia importante cambio en visas que emitirá de ahora en adelante

Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

El mensaje de Fernando Hakim, el neurocirujano que lideró las cirugías a Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento: "Nunca lo olvidaré"

Eclipse total de Luna y eclipse parcial de Sol - Fotos NASA
Eclipse

Dos eclipses ocurrirán en un solo mes: así serán los últimos eventos de este tipo que podrán ser vistos en el año 2025

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Sacerdote - Foto Getty Images
Inmigrantes en Estados Unidos

Sacerdote venezolano cuenta la experiencia de su detención en migración al entrar a EE.UU.

Pelea en la tribuna entre aficionados de Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay / FOTO: Captura de video
Paraguay

Batalla campal entre los aficionados de Olimpia y Cerro Porteño una vez finalizó el clásico paraguayo; se tiraron de todo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano