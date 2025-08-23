El picante cruce que sostuvo un tenista sudamericano con su rival francés Hugo Grenier: “Primero me enfoqué en ganar y segundo, Francia”

El tenista argentino Federico Gómez logró meterse al cuadro principal del US Open, tras derrotar al francés Hugo Grenier, con quien tuvo un altercado en pleno partido.

En su triunfo 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2, el argentino protagonizó un tenso cruce con el número 188 en el ranking ATP.

En el segundo set, Gómez celebró remontar el marcador, llevándose a su rival por 7-5, algo que hizo que celebrara con bastante euforia.

Su celebración le molestó al francés, quien no se guardó nada y durante el cambio de lado le recriminó su festejo, dando inició al tenso cruce.

En un video que ha circulado en redes se ve como Gómez se va para cambiar el lado y Grenier lo encara alegándole por su celebración.

El francés se va a sentar un momento y en eso, el argentino visiblemente molesto lo sigue para continuar discutiendo.

Tras el final del partido, el sudamericano, que logró meterse al cuadro principal del US Open, reveló que fue lo que le dijo a su rival.

Federico, de 28 años, fue entrevistado por Tiempo de Tenis en donde contó que el tenso cruce se dio porque “me prendí por un par de cosas que me dijeron afuera, que la verdad, no son lindas de decir”.

Y tenista argentino añadió: “Primero me enfoqué en ganar y segundo, Francia”.

La frase hace alusión a la derrota desde el punto penal de Francia contra Argentina en el Mundial Qatar 2022, en donde la ‘albiceleste’ se coronó campeona.

Algunos usuarios se han reído del comentario que hizo, mientras que otros consideran que es algo que estuvo demás.

“El comentario sobre Francia sobra totalmente”, “Que payaso, dios mío”, “¿Cuál es la idea de comparar peras con manzana?”, “¿Que tiene que ver futbol con tenis?”, “Menuda falta de respeto alabar este tipo de actitudes”, son algunos de los comentarios.

El próximo partido el argentino será el lunes 25 de agosto en la primera ronda del US Open contra el británico Jack Draper.