A pocas horas de que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar el título número 37 de su carrera, reviven clip en el que está rezando solo antes de una final de Champions

Fanáticos de la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo revivieron un clip en el que se le ve al jugador rezando solo en el camerino antes de salir al campo de juego para disputar una de las cuatro finales de Champions que disputó con el Real Madrid.

El video fue difundido en redes sociales pocas horas antes de que el portugués esté cerca de alcanzar el que sería el título número 37 de su carrera, pues disputará una nueva final con el Al-Nassr.

Y es que el actual equipo del 'Bicho' enfrentará este sábado al Al-Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudita en el estadio internacional de Hong Kong, con un trofeo que, de levantarlo, lo acercaría a la impresionante cifra de 40 trofeos.

En ese contexto, los aficionados aprovecharon la ocasión para recordar un momento importante del Ronaldo cuando figuraba con el Real Madrid, equipo en el que es considerado ídolo por todo lo que le aportó mientras vistió sus colores desde el 2009 a 2018.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, cabe resaltar, disputó cuatro finales de la UEFA Champions League con el conjunto merengue y las ganó todas, pero además se convirtió en el máximo anotador del certamen que otorga 'La Orejona' con 141 anotaciones.

Las imágenes en cuestión corresponden a la última Champions que 'El Comandante' levantó con el Madrid en la temporada 2017/18 en la que los de España derrotaron 3 a 1 al Liverpool con una anotación de Karim Benzema y dos de Gareth Bale para los 'Blancos' y una de Sadio Mané para los 'Reds'.

Con el equipo madridista el referente del fútbol mundial logró ganar, además de esa final, la de 2014, frente al Atlético de Madrid, la de 2016, también ante los colchoneros y la de 2017 frente a la Juventus, club al que se iría en el año siguiente.

Ahora, a vísperas de una nueva final, Ronaldo sigue siendo percibido como un jugador de talla mundial con un rendimiento y destacable por sus compañeros y entrenador con el que comparte nacionalidad, el portugués Jorge Jesús.

"Cristiano Ronaldo es un gran jugador, un ejemplo vivo del fútbol mundial, un jugador de 40 años que ofrece un rendimiento físico excepcional. No olvidemos que el 80 % de los aficionados acudieron al estadio para ver a Ronaldo, y el Al-Nassr se merece contar con esta estrella mundial", declaró a la prensa el estratega antes del partido decisivo.

El Al-Nassr cuenta con grandes nombres en todas las líneas, además de su capitán Ronaldo, también figuran el croata Marcelo Brozovic, el francés Kingsley Coman y sus compatriotas Mohamed Simakan y Martínez, además de Nawaf Boushel, Ayman Yahya y Abdullah Al-Kheibari.

Otra de sus piezas clave, Sadio Mané, sin embargo, no estará en el encuentro, pues en el partido anterior fue expulsado y la sanción no le permitió ser incluido dentro de los convocados.