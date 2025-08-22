NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Cristiano Ronaldo

A pocas horas de que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar el título número 37 de su carrera, reviven clip en el que está rezando solo antes de una final de Champions

agosto 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo en 2018 - Foto EFE
Cristiano Ronaldo en 2018 - Foto EFE
El Al-Nassr y el Al-Ahli se enfrentarán en la final de la Supercopa de Arabia Saudita en el estadio internacional de Hong Kong.

Fanáticos de la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo revivieron un clip en el que se le ve al jugador rezando solo en el camerino antes de salir al campo de juego para disputar una de las cuatro finales de Champions que disputó con el Real Madrid.

El video fue difundido en redes sociales pocas horas antes de que el portugués esté cerca de alcanzar el que sería el título número 37 de su carrera, pues disputará una nueva final con el Al-Nassr.

o

Y es que el actual equipo del 'Bicho' enfrentará este sábado al Al-Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudita en el estadio internacional de Hong Kong, con un trofeo que, de levantarlo, lo acercaría a la impresionante cifra de 40 trofeos.

En ese contexto, los aficionados aprovecharon la ocasión para recordar un momento importante del Ronaldo cuando figuraba con el Real Madrid, equipo en el que es considerado ídolo por todo lo que le aportó mientras vistió sus colores desde el 2009 a 2018.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, cabe resaltar, disputó cuatro finales de la UEFA Champions League con el conjunto merengue y las ganó todas, pero además se convirtió en el máximo anotador del certamen que otorga 'La Orejona' con 141 anotaciones.

Las imágenes en cuestión corresponden a la última Champions que 'El Comandante' levantó con el Madrid en la temporada 2017/18 en la que los de España derrotaron 3 a 1 al Liverpool con una anotación de Karim Benzema y dos de Gareth Bale para los 'Blancos' y una de Sadio Mané para los 'Reds'.

Con el equipo madridista el referente del fútbol mundial logró ganar, además de esa final, la de 2014, frente al Atlético de Madrid, la de 2016, también ante los colchoneros y la de 2017 frente a la Juventus, club al que se iría en el año siguiente.

Ahora, a vísperas de una nueva final, Ronaldo sigue siendo percibido como un jugador de talla mundial con un rendimiento y destacable por sus compañeros y entrenador con el que comparte nacionalidad, el portugués Jorge Jesús.

"Cristiano Ronaldo es un gran jugador, un ejemplo vivo del fútbol mundial, un jugador de 40 años que ofrece un rendimiento físico excepcional. No olvidemos que el 80 % de los aficionados acudieron al estadio para ver a Ronaldo, y el Al-Nassr se merece contar con esta estrella mundial", declaró a la prensa el estratega antes del partido decisivo.

El Al-Nassr cuenta con grandes nombres en todas las líneas, además de su capitán Ronaldo, también figuran el croata Marcelo Brozovic, el francés Kingsley Coman y sus compatriotas Mohamed Simakan y Martínez, además de Nawaf Boushel, Ayman Yahya y Abdullah Al-Kheibari.

o

Otra de sus piezas clave, Sadio Mané, sin embargo, no estará en el encuentro, pues en el partido anterior fue expulsado y la sanción no le permitió ser incluido dentro de los convocados.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Champions League

Al-Nassr

Real Madrid

Curiosidades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de Millonarios - AFP
Fútbol

Impresionante lesión de jugador de Millonarios durante partido contra a Deportivo Cali: abadonó el encuentro en camilla

Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Aldana Cometti (d) de Argentina disputa el balón con Linda Caicedo de Colombia. (EFE)
Linda Caicedo

La Copa América aún no termina y la colombiana Linda Caicedo ya tuvo emotivo homenaje: "Una linda emoción"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Jugadores de Millonarios - AFP
Fútbol

Impresionante lesión de jugador de Millonarios durante partido contra a Deportivo Cali: abadonó el encuentro en camilla

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Nicolas Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de partir a Escocia el 25 de julio de 2025. (EFE)
Gaza

Trump dice que Hamás "no quiere un acuerdo" tras ruptura de conversaciones y países europeos piden fin de "catástrofe" ante denuncias de hambre en Gaza

Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Petro dice que inició conversaciones “fuera de Colombia” con el Clan de Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país

Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Aldana Cometti (d) de Argentina disputa el balón con Linda Caicedo de Colombia. (EFE)
Linda Caicedo

La Copa América aún no termina y la colombiana Linda Caicedo ya tuvo emotivo homenaje: "Una linda emoción"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano