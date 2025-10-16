NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo encabeza por sexto año en una década la lista de los futbolistas más ricos según Forbes: este es el top 10

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
La prestigiosa revista indicó que los jugadores que integran el top 10 “ganarán unos 945 millones de dólares durante la campaña 2025-26”.

El portugués Cristiano Ronaldo, recién convertido en el primer multimillonario del fútbol, volvió a encabezar la lista de futbolistas más ricos de Forbes para la temporada 2025-26.

Se trata de la sexta vez en la última década que Ronaldo encabeza la lista de la prestigiosa revista, una noticia que se conoce una semana después de que Bloomberg revelara que se había convertido en el primer multimillonario del fútbol.

o

El jugador de 40 años y actual delantero del Al-Nassr tiene ingresos de aproximadamente 280 millones de dólares, doblando la cifra de su eterno rival argentino, Lionel Messi, quien está ubicado en el segundo lugar con un estimado de 130 millones de dólares.

El top tres es completado por el francés Karim Benzema, exganador del Balón de Oro, quien gana 104 millones de dólares al año gracias a su enorme contrato con el Al Ittihad saudí.

Otro futbolista que ejerce en Arabia Saudita e integra el top 10 es el delantero senegalés Sadio Mané, compañero de equipo de Ronaldo, que gana un estimado de 54 millones de dólares y se ubica en el octavo lugar.

o

Otras ligas de fútbol también aportaron estrellas al ranking, como la Premier League inglesa, que, a pesar del poder y la riqueza, metió solo a dos jugadores: Erling Haaland del Manchester City en quinto lugar y Mohamed Salah del Liverpool en séptimo.

Por su parte, La Liga española es la que tiene más representantes en el top 10, incluidos tres jugadores del Real Madrid: Kylian Mbappé (cuarto), Vinicius Jr (sexto) y Jude Bellingham (noveno).

El cuarto jugador de España es la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, que ocupa el décimo lugar con 43 millones de dólares.

Este es el top 10 de los futbolistas más ricos según Forbes:

  1. Cristiano Ronaldo - Portugal
  2. Lionel Messi - Argentina
  3. Karim Benzema - Francia
  4. Kylian Mbappé - Francia
  5. Erling Haaland - Noruega
  6. Vinicius Jr - Brasil
  7. Mohamed Salah - Egipto
  8. Sadio Mané - Senegal
  9. Jude Bellingham - Reino Unido
  10. Lamine Yamal - España

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Deportes

Fútbol

Dinero

Millonarios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

UEFA | Foto: AFP
UEFA

La UEFA aprueba “a su pesar” que se jueguen partidos de La Liga y la Serie A en el extranjero

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia desconvoca por lesión a referente y llama a nuevo jugador en su reemplazo para amistosos en EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

J Balvin junto al dúo Zion & Lennox | Foto: AFP
J Balvin

El emotivo mensaje de J Balvin sobre el estado de salud del reguetonero Zion tras su accidente de tránsito en Puerto Rico

El director japonés Hayao Miyazaki es uno de los fundadores de STUDIO GHIBLI-Foto: EFE/AFP
Studio Ghibli

‘La princesa Mononoke’, una de las obras maestras de Hayao Miyazaki, regresa a los cines en Venezuela y Colombia: esta es la fecha

Antifa - AFP
Terrorismo

Trump declaró oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista" en Estados Unidos

Prácticas militares de Maduro - AFP
Estado de excepción

Maduro firmó el decreto de "estado de conmoción" exterior en respuesta a EE.UU.

Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Tren de Aragua

Ecuador detiene a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua en protestas por alza del Diesel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda