El portugués Cristiano Ronaldo encabeza por sexto año en una década la lista de los futbolistas más ricos según Forbes: este es el top 10

El portugués Cristiano Ronaldo, recién convertido en el primer multimillonario del fútbol, volvió a encabezar la lista de futbolistas más ricos de Forbes para la temporada 2025-26.

Se trata de la sexta vez en la última década que Ronaldo encabeza la lista de la prestigiosa revista, una noticia que se conoce una semana después de que Bloomberg revelara que se había convertido en el primer multimillonario del fútbol.

El jugador de 40 años y actual delantero del Al-Nassr tiene ingresos de aproximadamente 280 millones de dólares, doblando la cifra de su eterno rival argentino, Lionel Messi, quien está ubicado en el segundo lugar con un estimado de 130 millones de dólares.

El top tres es completado por el francés Karim Benzema, exganador del Balón de Oro, quien gana 104 millones de dólares al año gracias a su enorme contrato con el Al Ittihad saudí.

Otro futbolista que ejerce en Arabia Saudita e integra el top 10 es el delantero senegalés Sadio Mané, compañero de equipo de Ronaldo, que gana un estimado de 54 millones de dólares y se ubica en el octavo lugar.

Otras ligas de fútbol también aportaron estrellas al ranking, como la Premier League inglesa, que, a pesar del poder y la riqueza, metió solo a dos jugadores: Erling Haaland del Manchester City en quinto lugar y Mohamed Salah del Liverpool en séptimo.

Por su parte, La Liga española es la que tiene más representantes en el top 10, incluidos tres jugadores del Real Madrid: Kylian Mbappé (cuarto), Vinicius Jr (sexto) y Jude Bellingham (noveno).

El cuarto jugador de España es la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, que ocupa el décimo lugar con 43 millones de dólares.

Este es el top 10 de los futbolistas más ricos según Forbes: