Periodista desata polémica con explicación en la que considera más importantes los récords de Cristiano Ronaldo que ganar el Mundial

El reconocido periodista Alexis Martín-Tamayo Blázquez, más conocido en el mundo deportivo como Mister Chip, hizo un análisis en sus redes sociales en el que comparó los logros del portugués Cristiano Ronaldo con la obtención de un Mundial de fútbol.

En el argumento que expuso, el periodista dejó ver que los logros de Ronaldo a su modo de ver supera el ganar un título mundial.

“Ganar una Copa del Mundo es un logro enorme, pero son muchos los futbolistas que lo han conseguido a lo largo de la historia. Concretamente, 471”, expresó la celebridad de redes sociales en el inicio de su mensaje que fue publicado en X.

Luego cuestionó: “Te suenan los nombres de Peter Bonetti, Felice Borel, Paul Mebus o Virginio Rosetta ¿No? Pues ellos también son campeones del mundo”.

“Ser el mayor goleador en la historia del fútbol, en la historia de la Champions League, en la historia del fútbol de selecciones, en la historia del Real Madrid, en la historia de las Eliminatorias, en la historia de la Eurocopa… eso solo lo ha conseguido un ser humano de este planeta en el que convivimos más de 8.000 millones de personas”, precisó el periodista.

Mister Chip publicó su mensaje en respuesta a un texto escrito por un aficionado ante el reciente récord de Ronaldo, que se convirtió en el máximo goleador en toda la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. El hincha comentó: “Pero nunca ganará el Mundial”.

“Rendíos ya. Estáis golpeando vuestra cabecita contra una pared de acero”, publicó el periodista tras dar su explicación sobre la importancia del récord del delantero portugués.

Cristiano Ronaldo logró su nuevo récord en su más reciente actuación por las Eliminatorias Europeas, con el combinado luso ante Hungría, en la que marcó dos goles.

El nacido en Portugal llegó a un total de 41 anotaciones en la historia de las Eliminatorias Mundialistas, número con el que supera el registro que ostentaba desde el año 2016 el guatemalteco Carlos “Pescaito” Ruiz, quien marcó 39 dianas.