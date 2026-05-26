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Mundial 2026

Futbolista referente de importante selección del Mundial fue convocado a la concentración final pese a estar lesionado y levanta polémica

mayo 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
UEFA Champions League - Foto EFE
UEFA Champions League - Foto EFE
Aunque se trata de un listado preliminar, las declaraciones el entrenador dejaron entrever que el jugador hará parte de los viajeros.

Un futbolista referente en su selección, la cual tiene un importante papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue incluido por el entrenador entre la lista de convocados para la máxima cita pese a estar actualmente lesionado.

Se trata de Alphonso Davies, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la semifinal de la UEFA Champions League con el Bayern de Múnich y figura entre los 32 jugadores convocados para la concentración final de Canadá, anfitriona del Mundial, de cara al torneo, según informó el lunes la Federación Canadiense de Fútbol.

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El grupo de jugadores entrenará en Charlotte, Carolina del Norte, durante toda la semana antes de que Canadá anuncie su lista oficial para la Copa del Mundo el viernes a las 19:00 ET (23:00 GMT).

"Estamos en los últimos días antes de anunciar la plantilla que representará a Canadá en un Mundial que se celebrará en casa, y la ilusión en este grupo es real", declaró el seleccionador canadiense Jesse Marsch en un comunicado.

Pese a que se trata de una convocatoria previa a la oficial, la polémica se generó cuando en rueda de prensa Marsch aseveró que Davies no alcanzará a estar listo para el partido del debut, pero que esperaba que sí lo estuviera más adelante.

"Creo que Alphonso jugará en el Mundial", dijo Marsch a los periodistas en el campo de entrenamiento de Canadá en Charlotte, Carolina del Norte, antes de hablar sobre las posibilidades de Davies para el partido inaugural. "No, no creo que esté listo para el 12 de junio... pero ya veremos", puntualizó.

El pronunciamiento del entrenador dejó entrever que Davies sí será incluido en la lista final de los canadienses que jugarán el Mundial 2026, pese a tener molestias físicas verificadas.

"Sentimos que el impulso está creciendo en todo el país y estamos tranquilos, concentrados y preparados para este momento", añadió el seleccionador al hablar de temas más generales.

Los problemas de lesiones de Davies se han ido acumulando esta temporada y ya se perdió los partidos amistosos contra Islandia y Túnez en marzo debido a una distensión en los isquiotibiales.

Su último revés se produjo durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain hace casi tres semanas.

La Federación Canadiense de Fútbol indicó que los jugadores se presentarán al campamento de acuerdo con las comunicaciones con sus respectivos clubes y equipos médicos, priorizando su estado físico, ya sea que se presenten en Charlotte o posteriormente.

Tras la concentración, Canadá se dirigirá a Edmonton para recibir a Uzbekistán en un partido amistoso el 1 de junio, antes de enfrentarse a Irlanda en Montreal el 5 de junio, previo al Mundial.

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Canadá debutará en el Mundial el 12 de junio contra Bosnia y Herzegovina en Toronto, seguido de partidos en Vancouver contra Qatar (18 de junio) y Suiza (24 de junio).

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