Martes, 02 de septiembre de 2025
Técnico de Bolivia, Óscar Villegas, palpita el juego ante Colombia - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Bolivia reveló estrategia gracias a la que contará con sus más talentosos jugadores en partido ante Colombia: "Vamos a presentar lo mejor"

septiembre 2, 2025
Por: Natalya Baquero González
Con la ilusión de regresar a una Copa del Mundo, después de 31 años, La Verde buscará dar lo mejor durante la última doble fecha de las Eliminatorias ante Colombia y Brasil.

La selección de Bolivia se enfrenta este jueves a su similar de Colombia, uno de sus rivales directos junto a Venezuela por un cupo al Mundial de 2026.

Todo esto, teniendo en cuenta la cantidad de puntos y la posición que ostentan actualmente cada una de estas selecciones en la tabla general de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que la Tricolor es sexta con 22 unidades, la Vinotinto séptima con 18 puntos y la Verde octava con 17 puntos.

Bolivia, aún con posibilidades matemáticas para clasificarse al Mundial, tiene claro que, por lo menos, para quedarse con el repechaje, una de las posibilidades más directas que tiene es ir al Metropolitano y sumar de a tres, para no depender del resultado de su similar de Venezuela.

Esto sí que lo tiene muy claro el entrenador de Óscar Villegas, quien es consciente de lo dificultoso que será jugar en Barranquilla, ante una selección Colombia que buscará sellar su cupo a la Copa del Mundo ante su afición. A pesar de eso, confía en el potencial de sus dirigidos para esta última doble fecha de las eliminatorias.

Asimismo, dejó ver la satisfacción que le da llegar hasta este punto de la competencia, teniendo en cuenta que en un inicio muchos lo veían imposible; por eso tiene claro que hay que cerrar este proceso de la mejor manera.

“Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Pues era algo impensado y por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”, expresó el entrenador previo al viaje a territorio colombiano.

En este punto determinante de la competencia, Villegas es consciente de que ninguna de las selecciones dará nada por perdido, ya que “se juegan los puntos y el prestigio de un país”.

Sin desconocer la calidad futbolística de los cafeteros, el entrenador de Bolivia dejó ver que confía en sus futbolistas y que pondrá lo mejor de su nómina para enfrentar a la Tricolor en el Metropolitano.

“En general, son jugadores que tienen un juego limpio y han aguantado muchas fechas sin que les saquen la segunda amarilla, así que vamos a presentar lo mejor que tenemos ante Colombia”, sentenció Óscar Villegas.

Con la ilusión de un país que sueña con volver después de 31 años a un Mundial, este martes 2 de septiembre, La Verde hará su arribo a Barranquilla, ciudad donde se espera reunir a toda la plantilla y en horas de la tarde, en un horario similar al del juego, realizar trabajos de entrenamiento, con la intención de que los bolivianos se puedan adaptar a las condiciones climáticas.

¿Cuándo juegan Colombia y Bolivia?

La Tricolor y la Verde se enfrentarán este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. hora local, encuentro válido por la decimoséptima fecha de las eliminatorias sudamericanas, partido que usted podrá disfrutar por la señal abierta o por medio de la app del Canal RCN.

