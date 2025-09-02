"Nuestro partido clave va a ser en casa con Colombia": futbolista de la Vinotinto habla de los cálculos en el equipo de cara a la doble fecha de las Eliminatorias

El mediocampista venezolano Tomás Rincón compartió unas palabras con varios medios de comunicación, incluida la agencia AFP, en la que habló de los cálculos y las aspiraciones de su selección de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Hombre récord de la selección de fútbol de Venezuela con 141 presentaciones, Rincón se declaró convencido de que aún tiene por delante los partidos más importantes de su vida, jugándose la clasificación al Mundial del único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo.

"Yo me visualizo en el Mundial, sueño con el Mundial (...). Cuando me acuesto, me veo con la camiseta de la Vinotinto cantando el himno (en el Mundial) y a veces, cuando lo comento con mis familiares, hasta se me salen las lágrimas", afirmó el fogueado jugador del Santos de Brasil.

Con un punto más que Bolivia en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, que da acceso al repechaje, Venezuela enfrentará el jueves a Argentina en Buenos Aires y el próximo martes a Colombia en la ciudad venezolana de Maturín.

Y para Rincón, a sus 37 años, es ahora o nunca. "Sin duda. Es la doble fecha más importante de mi vida y creo que de las vidas de todos los que amamos a la selección, desde los que llevamos mucho tiempo hasta los muchachos nuevos (...) Ojalá podamos conseguir lo que hemos perseguido tantos años", afirmó.

"Estoy con ritmo y eso es importante. Competir, más allá del momento del club, me permite estar bien físicamente y sobre todo mentalmente, porque los partidos de la selección van a pasar mucho por lo mental, por la fortaleza que tengamos ante las dificultades", precisó.

El talentoso volante, además, compartió impresiones que tiene sobre los resultados que debe tener la selección para acceder al Mundial.

“Claro que nuestro partido clave va a ser en casa con Colombia, pero tenemos que ir a Argentina a competir. Si estamos invitados a bailar, tenemos que bailar bien (...). No es descabellado sumar puntos en Buenos Aires y ganar impulso para jugar con Colombia", aseveró.

Afirmó que todo el equipo está en la misma línea “entendiendo la importancia que tiene (la doble fecha), pero asumiéndolo con tranquilidad (...). Hay presión, pero es una linda presión".

Finalmente expresó que "siempre” trabajó “por el Mundial”. “Pensé que podía llegar antes, no se ha podido, y tenemos esta oportunidad (...). Han pasado muchos años desde que fui convocado la primera vez a la selección (en 2008) y tengo la misma ilusión. No me imaginé nunca que iba a representar a mi país tanto tiempo. Es un honor (...) y cuando Juan (Arango) salió y heredé la cinta de capitán, aún más".

"'Bocha' ha sido claro desde el primer día: íbamos a pelear hasta el final. Hubiésemos querido ya estar clasificados (...). Hemos cometido errores, hemos tenido altibajos, pero también hemos hecho cosas bien y tenemos que remarcar eso", precisó.

Dejó claro que la clasificación está en las manos de los venezolanos. “Llegamos dependiendo de nosotros mismos. Tenemos una grandísima oportunidad y tenemos que aprovecharla", afirmó.

Venezuela debe sumar seis puntos en la doble fecha de este mes de septiembre y esperar que Colombia pierda y empate al menos uno de sus partidos para clasificarse de forma directa al Mundial.

Al repechaje, en cambio, accederá sumando más puntos que Bolivia en los próximos dos partidos. 'La Verde' tiene una doble fecha complicada al tener que enfrentar a Colombia de visitante y a Brasil de local.