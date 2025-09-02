Estos son los resultados que necesita la Vinotinto para clasificar directo al Mundial de 2026 o apoderarse de puesto del repechaje

Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su final en los próximos días con la disputa de las sus últimas dos fechas, pactadas para jugarse este jueves y el próximo martes 9 de septiembre. Tras las dos jornadas, quedarán definidos los seis equipos de la zona que estarán presentes en el Mundial de 2026 y la selección que deberá jugar un repechaje para asegurar su clasificación al magno evento que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Venezuela es una de las selecciones sobre las que más apuntarán los focos en estas dos decisivas jornadas pues aún no se ha clasificado y tiene abiertas sus posibilidades tanto de asegurarse el cupo o el repechaje.

La Vinotinto marcha séptima en la tabla de posiciones de los clasificatorios. Es decir que, parcialmente, se encuentra en la casilla que otorga el repechaje. El equipo no obstante, con una serie de resultados, podría clasificarse directamente pero también quedarse por fuera del torneo.

Escenario 1: Venezuela se clasifica al Mundial

Para lograr la clasificación al torneo a jugarse en Norteamérica, La Vinotinto debe situarse entre las seis mejores de las Eliminatorias. El equipo por ahora tiene 18 puntos, es séptima, y está a cuatro unidades de la sexta, Colombia. Además, suma una unidad más que la octava en la tabla que es Bolivia.

Para ser sexta, Venezuela debe ganarle a Argentina de visitante y de local a Colombia en las últimas dos fechas. Además, debe esperar que este jueves el conjunto cafetero no le gane a Bolivia. De esa manera sumaría 24 puntos y se clasificaría al Mundial.

Escenario 2: Venezuela se asegura el repechaje

Este escenario es, sin duda, el más factible para Venezuela debido a la complejidad de los partidos que restan en las Eliminatorias. Para ser séptima y, de esa manera, acceder al repechaje, La Vinotinto debe sumar más puntos que Bolivia en las dos jornadas pendientes.

Venezuela, en este sentido, incluso perdiendo los dos partidos que le quedan ante Argentina y Colombia, mantendría la séptima posición si Bolivia no logra sumar en sus juegos ante los cafeteros, como visitante, y Brasil, en condición de local.

A Bolivia, incluso, no le alcanzaría pescar un empate en uno de sus dos partidos debido a que su diferencia de gol, -16, es mucho mayor que la de Venezuela que es de -4.

La Verde, para pasar a Venezuela en la tabla, debe sumar de a tres y esperar que la Vinotinto falle en sus partidos.

Escenario 3: Venezuela queda eliminada

Venezuela, en este sentido, se quedaría por fuera del Mundial si no logra ganar ninguno de sus partidos y Bolivia gana uno de sus compromisos.

No obstante, si la Vinotinto empata ambos compromisos, obliga inmediatamente a Bolivia a ganar un juego y, al menos, a empatar el otro partido. Finalmente, si la Verde gana ambos encuentros, Venezuela tendría que hacer lo mismo o se quedaría fuera de la Copa del Mundo.

Por la cantidad de escenarios probables, la última doble jornada de las Eliminatorias será definitiva en las aspiraciones de clasificarse al Mundial, del próximo año, no solo de Venezuela sino de Bolivia y Colombia.