Tragedia en el fútbol: estampida en estadio deja un muerto y 47 heridos tras banderazo de aficionados

El viernes, el clásico del fútbol peruano terminó en tragedia en la previa al compromiso. Los apasionados de Alianza Lima se organizaron para un banderazo que se salió de control y dejó como saldo un muerto y al menos 47 heridos, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud.

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Aunque en un principio el incidente se atribuyó al colapso de parte del estadio Alejandro Villanueva, en Perú, el equipo y bomberos negaron esa versión.

"Ha habido un lamentable incidente en el estadio en el cual ha habido 47 personas heridas (...) y lamentablemente hay un fallecido", dijo a la prensa el ministro Juan Carlos Velasco, sin precisar las causas de la tragedia.

De ellos, 39 están internados en distintos hospitales de la capital Lima, tres en "estado crítico", agregó en ese entonces.

En un comunicado publicado en X, Alianza Lima lamentó la muerte del hincha, pero aseguró que esta no se produjo por "la caída de muros ni fallas estructurales del recinto deportivo".

Además, el club afirmó que están “colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia”.

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Por su parte, el brigadier de Bomberos, Marcos Pajuelo, dijo a la prensa que "la estructura en la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado. No hay paredes colapsadas ni caídas hacia la fosa".

Pese a que el incidente que hoy es materia de investigación, el partido frente al Universitario se mantiene en pie y se disputará el sábado a las 20:00 en el Estadio Monumental, confirmaron en un comunicado la liga peruana.