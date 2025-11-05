El templo del fútbol antioqueño se transformará: el estadio Atanasio Girardot se convertirá en un escenario deportivo de "talla mundial"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó este miércoles detalles de un proyecto que busca la remodelación del estadio de fútbol Atanasio Girardot, el cual pasará de recibir 44.000 espectadores a 60.000.

El templo del fútbol antioqueño no solo aumentará su capacidad de aforo, sino que también contará con una cubierta exterior, luminarias internas e implementación de nuevas tecnologías dentro del escenario deportivo, transformación con la cual se busca modernizar su aspecto.

“Un estadio de talla mundial, aumentaremos un 33 % la capacidad del recinto deportivo, tendremos una cubierta y una nueva piel que cubra todo el estadio, modernización de todas las redes del estadio, se renovarán todos los sistemas hidrosanitarios y eléctricos”, manifestó el alcalde Gutiérrez.

Asimismo, la remodelación implicará silletería totalmente nueva en todas las tribunas, la creación de cuatro nuevas rampas para el acceso del público, la renovación de las cabinas de prensa y camerinos y la modernización del campo de juego, el cual se basará en estándares internacionales.

Este proyecto, que se ejecutará con recursos públicos de la ciudad, tendrá una inversión de 650.000 millones de pesos y comenzará a ejecutarse a mediados de los meses de mayo y junio del próximo año. Se espera que su remodelación parcial sea entregada a finales de diciembre del 2027.

El mandatario de los antioqueños manifestó que ya se adelantan procesos para la renovación del templo del fútbol antioqueño, que alberga uno de los clásicos más destacados del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín.

“Ya arrancamos los estudios de suelos (...), en enero del año entrante ya estemos radicando el proyecto entero en la Curaduría y más o menos en abril estemos lanzando la licitación de este nuevo estadio”, expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Con esta noticia, tres de las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Barranquilla y ahora Medellín, esperan en los próximos tres años tener escenarios deportivos dignos de eventos futbolísticos de talla mundial.