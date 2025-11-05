NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Harry Kane

Harry Kane salió en defensa de Luis Díaz: “el rival se cruza en el camino”

noviembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz y Harry Kane | Foto: AFP
Pese a la expulsión, el conjunto alemán logró la victoria ante el PSG y se mantiene en el primer puesto de la tabla de posiciones de la Champions League.

El emocionante encuentro entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain (PSG) en la cuarta jornada de la Champions League dejó uno de los momentos más polémicos de la fecha.

La expulsión del colombiano Luis Díaz genera gran debate tanto dentro como fuera del campo de juego.

Díaz, que anotó el doblete en el triunfo de los bávaros, vio la roja por una fuerte entrada contra el lateral del conjunto parisino, Achraf Hakimi.

En un principio Díaz fue sancionado con la tarjeta amarilla, pero tras la intervención del VAR vio la roja y abandonó el campo de juego antes de que se terminara el primer tiempo del partido.

Sin embargo, para muchos la tarjeta roja del colombiano no fue justa, como es el caso del inglés Harry Kane.

El delantero del Bayern salió en defensa del guajiro y comparó la tarjeta roja que recibió Luis por una acción similar que vivieron con el PSG en el Mundial de Clubes en la que el futbolista solo fue sancionado con la amarilla.

o

Tras el final del partido, en zona mixta, el artillero comentó: “yo sé que es duro. Pienso que es una jugada desafortunada. Lucho trata de conseguir la pelota y el rival se le cruza en el camino”.

“Al principio pareció que se trataba solo de un golpe en la pierna. Pero es parte del fútbol, es una pena cuando un jugador se lesiona del ese modo”, añadió.

No obstante, Kane sostuvo: “nosotros sufrimos lo mismo en el Mundial de Clubes con Musiala que se rompió la pierna en una situación similar”.

El inglés se refiere a la jugada en la que el en ese entonces del PSG, Gianluigi Donnarumma en una salida por el balón lesionó a Musiala.

En ese partido, la acción fue solamente sancionada con una tarjeta amarilla para el ahora arquero del Manchester City.

Pese a esto, Harry continuó diciendo: “Es muy duro que no (Luis) no haya podido jugar todo el encuentro, pero nosotros pudimos encontrar la manera de ganar el partido”.

Aunque quedó con uno menos, el conjunto alemán logró la victoria ante el PSG y se mantiene en el primer puesto de la tabla de posiciones de la Champions League.

