Domingo, 31 de agosto de 2025
Carlos Alcaraz

El tenista Carlos Alcaraz desafía a la física con lanzamiento detrás de su espalda en jugada que hizo parar al público de los asientos

agosto 31, 2025
Por: Redacción NTN24
El tenista español Carlos Alcaraz en el US Open (AFP)
Con 22 años y tres meses, Alcaraz es el tenista más joven en sumar 13 presencias en cuartos de final de torneos de Grand Slam.

El tenista español Carlos Alcaraz ejecutó este domingo, en su partido de octavos de final del Abierto de Estados Unidos ante el francés Arthur Rinderknech, uno de los mejores golpes de su carrera y probablemente de la historia reciente del tenis.

Alcaraz desafió a la física, o quizás sacó el máximo provecho de ella, para impactar una pelota detrás de su espalda en una jugada que hizo parar al público, visiblemente asombrado, de los asientos.

El español, cabe resaltar, venció este domingo al francés Arthur Rinderknech y se metió en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde rompió una nueva marca en su meteórica carrera.

El número dos del mundo tuvo que armarse de paciencia para desactivar el potente servicio de Rinderknech (82 del escalafón) y cantar victoria por 7-6, 6-3 y 6-4.

El checo Jiri Lehecka, vigesimoprimero de la ATP, será el próximo rival de Alcaraz, que alcanzó por primera vez los cuartos de un torneo Grand Slam sin dejarse un solo set.

Este domingo libró un igualado primer set frente a Rinderknech, quien a los 30 años debutaba en los octavos de un torneo grande.

El ex número uno mundial no logró quebrar el saque del galo, que logró un total de 11 'aces' en el partido, pero impuso su jerarquía en el tiebreak explotando una fatídica doble falta de Rinderknech.

A diferencia de la mayoría de rivales, el francés no se rindió en ningún momento frente al prodigio español, que remó hasta tener su primera oportunidad de break mediado el segundo set.

Con otro quiebre en el tercer parcial zanjó una tarde de juego más pragmático que brillante, aunque también obsequió al público con trucos de magia como el asombroso golpe por detrás de la espalda.

Ese tipo de golpes "a veces los practico, no voy a mentir", dijo entre risas Alcaraz. "Si aparecen en los entrenamientos los intento, y en los partidos igual".

"Si tengo la oportunidad, ¿por qué no? A la gente le gusta este tenis y a mí me sale natural", afirmó. "Creo que mi estilo de tenis se adapta muy bien a la energía de Nueva York".

Tres años atrás, Alcaraz ejecutó un golpe por la espalda similar, en aquel caso cuando estaba en el aire, durante su recorrido hacia la primera corona en Nueva York con sólo 19 años.

Desde esa explosión no exhibía Alcaraz un tenis tan irresistible en Flushing Meadows como el de esta edición.

Únicamente el alemán Boris Becker y el sueco Björn Borg alcanzaron también a esa cifra antes de cumplir 23 años.

Con este triunfo, Alcaraz vuelve a poner bajo presión a Jannik Sinner, que disputará los octavos el lunes frente al kazajo Alexander Bublik.

El italiano, que el sábado cedió un set ante Denis Shapovalov, está obligado a llegar más lejos que Alcaraz en el US Open para mantener el número uno mundial.

Con Lehecka, su siguiente obstáculo, Alcaraz ya se encontró dos veces este año. El checo se impuso en febrero en los cuartos del torneo de pista rápida de Doha y el español le devolvió el golpe en junio ganando la final del certamen de hierba de Queens.

Temas relacionados:

Carlos Alcaraz

Tenista

Tenis

US Open

Abierto de Estados Unidos

Nueva York

