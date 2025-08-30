Novak Djokovic se convierte en el tenista de mayor edad en alcanzar ronda avanzada del US Open desde 1991

El serbio Novak Djokovic, actualmente número seis del ranking ATP, continúa consolidando su legado como uno de los mejores tenistas de la historia. Con 100 títulos en el circuito profesional, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el oro olímpico en París 2024, Djokovic sigue sumando logros a su impresionante carrera.

VEA TAMBIÉN Así fue el extraño punto con el que la bielorrusa Aryna Sabalenka ganó su partido en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos: por unos segundos ni festejó o

En el US Open, su último Grand Slam del año, Djokovic se impuso el viernes con autoridad al británico Cameron Norrie en cuatro sets por 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3. En el partido, el serbio mostró uno de los rendimientos más altos en lo que lleva el torneo, disputado en Nueva York.

Tras el encuentro, el serbio comentó: “Este tipo de partidos y actuaciones siempre me dan esperanza de que puedo llegar lejos y desafiar a los mejores jugadores del mundo”.

Con esta victoria, Djokovic se convierte en el jugador de mayor edad, con 38 años, en alcanzar los octavos de final del US Open desde que el estadounidense Jimmy Connors lo hiciera en 1991. Además, iguala al suizo Roger Federer como el tenista con más apariciones en cuarta ronda de Grand Slam, con un total de 69.

Djokovic ha ganado sus últimos seis partidos cediendo apenas dos sets. Sin embargo, durante este enfrentamiento tuvo algunas molestias físicas que limitaron su movilidad, obligándolo a pedir asistencia médica fuera de la cancha.

“Es frustrante, sinceramente, no sentirme al cien por cien como lo he hecho durante más de 20 años”, confesó Djokovic al referirse a los altibajos físicos que experimentó durante el juego, según The Guardian.

A pesar de esas dificultades, el serbio logró recuperarse y cerrar el partido con gran solidez. Terminó con 18 aces y logró imponer su ritmo gracias a la profundidad de sus golpes, anulando la ofensiva de Norrie.

VEA TAMBIÉN Fue desconvocado futbolista colombiano que fue titular contra Argentina en último partido de las Eliminatorias o

Por su parte, el tenista británico Norrie reconoció el alto nivel de su rival: “Siempre que juego contra estos jugadores de primer nivel, como Rafa en el pasado o Novak ahora, siento que es un nivel completamente diferente”.