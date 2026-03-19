NTN24
Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves, 19 de marzo de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez se sinceró sobre su debut en la derrota 6-0 con el Minnesota United: "Mi cuerpo aún no está del todo preparado, pero estoy intentando hacer cosas"

marzo 19, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
El próximo partido que enfrentará el Minnesota United en la MLS sera ante el Seattle Sounders FC este domingo.

El mediocampista colombiano James Rodríguez vivió uno de los peores debuts posibles en su carrera como futbolista al estrenarse en la dura derrota 6-0 del Minnesota United ante el Vancouver Whitecaps en la MLS.

En el estadio BC Place, en Vancouver (oeste de Canadá), James Rodríguez, de 34 años, ingresó al minuto 64 en lugar del argentino Tomás Chancalay, cuando su equipo ya era humillado 5-0.

El estreno del capitán de la selección cafetera era muy esperado, pero se había visto truncado hasta este domingo por cuestiones físicas.

Ahora, el jugador cafetero se refirió a lo que fue su debut y cómo se sintió en una liga que es desconocida para él.

James abordó la fuerte derrota diciendo que para él fue "duro entrar así. Ya íbamos perdiendo por muchos goles, pero se intenta jugar bien el tiempo que estamos en el campo".

o

Y analizó su desempeño en el corto tiempo que estuvo en el campo de juego considerando que lo hizo bien y que se sintió bien: "lo importante es intentar hacer las cosas bien en el tiempo que uno esté en el campo".

Pese a entrar en el segundo tiempo, para Rodríguez la motivación y las ganas de jugar para el United siguen ahí: "Estoy listo. Estoy listo. Ya estoy en condiciones de jugar".

"Todo iba bien, pero la semana pasada tuve un problema en el pie. Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una superficie como esta: un campo duro y artificial. Mi cuerpo aún no está del todo preparado, pero estoy intentando hacer cosas", agregó.

La derrota contra los Whitecaps, subcampeones de la MLS, supera el 6-0 sufrido ante el Atlanta United el 12 de marzo del 2017, hasta hoy el peor resultado de Minnesota United en su historia en la primera división norteamericana.

James, que ingresó con el partido decidido, solo puede sacar de positivo en su debut el haber sumado minutos de cara a su futuro inmediato con los Loons y al Mundial 2026, que se inicia el 11 de junio.

El próximo partido que enfrentará el Minnesota United en la MLS sera ante el Seattle Sounders FC este domingo.

Temas relacionados:

James Rodríguez

MLS

Minnesota

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Hubo bombardeos de Ecuador en Colombia? Coronel (r) dice que "Petro está desinformado" y que "no hay trazas en los radares"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas": experto sobre amenazas en medio del conflicto con Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un triunfo deportivo eleva la confianza, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país": periodista Fernando Arreaza sobre el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Deportes

Ver más
Gillette Stadium | Foto: AFP
Mundial 2026

¿Peligra el Mundial? Una de las sedes en Estados Unidos podría verse afectada por la falta de fondos necesarios

Radamel Falcao García, futbolista (EFE)
Falcao

Millonarios confirma gravedad de la lesión de Falcao García: "Se encuentra en trabajo de rehabilitación"

Alexander González - Foto AFP
Fútbol

Futbolista venezolano denunció cantos xenófobos durante partido de la Copa Libertadores: "Discriminan nuestra raíz"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El USS Abraham Lincoln - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Mentira, el USS Abraham Lincoln no fue alcanzado con misiles balísticos de Irán", informa el Comando Central de Estados Unidos

Foto de referencia: AFP
Ataque al régimen de Irán

"La gente pone música y está bailando, estamos contentos que ya no esté más": activista iraní sobre la muerte de Alí Jamenei

Aplicaciones de Netflix y Warner Bros. Discovery - Foto EFE
Netflix

"Rechazamos igualar la oferta": Netflix se retira de la carrera por adquirir Warner Bros. Discovery y deja el camino libre a otro gigante del entretenimiento

Bad Bunny, celebridad puertorriqueña - Fotos: X
Bad Bunny

Bad Bunny fue ahorcado por una fanática en medio de su concierto en Argentina

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Ecuador

Ecuador aumenta los aranceles a Colombia del 30% al 50% tras encuentro sin acuerdo que buscaba frenar la guerra comercial

Influencer británico Jordan James Parke - Fotos: X
Inglaterra

Murió influencer que gastó miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian

María Alexandra Gómez, esposa Nahuel Gallo, gendarme argentino exsecuestrado por el régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre