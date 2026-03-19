James Rodríguez se sinceró sobre su debut en la derrota 6-0 con el Minnesota United: "Mi cuerpo aún no está del todo preparado, pero estoy intentando hacer cosas"

El mediocampista colombiano James Rodríguez vivió uno de los peores debuts posibles en su carrera como futbolista al estrenarse en la dura derrota 6-0 del Minnesota United ante el Vancouver Whitecaps en la MLS.

En el estadio BC Place, en Vancouver (oeste de Canadá), James Rodríguez, de 34 años, ingresó al minuto 64 en lugar del argentino Tomás Chancalay, cuando su equipo ya era humillado 5-0.

El estreno del capitán de la selección cafetera era muy esperado, pero se había visto truncado hasta este domingo por cuestiones físicas.

Ahora, el jugador cafetero se refirió a lo que fue su debut y cómo se sintió en una liga que es desconocida para él.

James abordó la fuerte derrota diciendo que para él fue "duro entrar así. Ya íbamos perdiendo por muchos goles, pero se intenta jugar bien el tiempo que estamos en el campo".

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Y analizó su desempeño en el corto tiempo que estuvo en el campo de juego considerando que lo hizo bien y que se sintió bien: "lo importante es intentar hacer las cosas bien en el tiempo que uno esté en el campo".

Pese a entrar en el segundo tiempo, para Rodríguez la motivación y las ganas de jugar para el United siguen ahí: "Estoy listo. Estoy listo. Ya estoy en condiciones de jugar".

"Todo iba bien, pero la semana pasada tuve un problema en el pie. Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una superficie como esta: un campo duro y artificial. Mi cuerpo aún no está del todo preparado, pero estoy intentando hacer cosas", agregó.

La derrota contra los Whitecaps, subcampeones de la MLS, supera el 6-0 sufrido ante el Atlanta United el 12 de marzo del 2017, hasta hoy el peor resultado de Minnesota United en su historia en la primera división norteamericana.

James, que ingresó con el partido decidido, solo puede sacar de positivo en su debut el haber sumado minutos de cara a su futuro inmediato con los Loons y al Mundial 2026, que se inicia el 11 de junio.

El próximo partido que enfrentará el Minnesota United en la MLS sera ante el Seattle Sounders FC este domingo.