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Ganador del Balón de Oro y excapitán de selección campeona del Mundial reveló que padece cáncer en etapa cuatro descubierto tras accidente de tránsito

junio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Entrenador de fútbol - Foto AFP
Entrenador de fútbol - Foto AFP
Uno de los clubes por donde pasó el exdelantero le envió un sentido mensaje de apoyo a través de redes sociales.

Un excapitán y entrenador de una selección que fue campeona de la Copa del Mundo de la FIFA, quien además fue doble ganador del Balón de Oro, reveló este lunes que padece de un cáncer en etapa cuatro que le fue descubierto luego de un accidente de tránsito.

Se trata de Kevin Keegan, de 75 años, quien hizo parte de la selección de Inglaterra de 1972 a 1982, período en el que consiguió sus dos balones de oro: el primero en 1978 y el segundo un año después, en el 1979.

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"Tuve un accidente de coche y, como consecuencia, tuve que someterme a una operación", declaró Keegan ante el público del Tyne Theatre and Opera House de Newcastle el fin de semana, en comentarios que fueron recogidos el lunes por la BBC y otros medios de comunicación.

Durante la exploración para la operación, contó el exdelantero, "descubrieron que tenía cáncer". "Me dijeron que contaban con un médico de primer nivel para combatir lo que tenía, que era cáncer en etapa cuatro", precisó.

Keegan mencionó que el médico es hincha del Liverpool, por lo que "sabía que no estaría solo". "Me dijo: «Kevin, con este nuevo tratamiento, tengo una efectividad tremenda». Le pregunté: «¿Cuál es tu efectividad?». Me respondió: «33 %». Yo pensaba que sería del 80 %, del 90 %. 33 %. Y aquí sigo", relató.

El referente británico, quien fue también entrenador de la selección inglesa entre 1999 y 2000, reveló los detalles de su enfermedad luego de que en enero su familia, sin dar detalles, comunicara el diagnostico.

Su antiguo club, el Newcastle United, también había anunciado a inicios de año que el futbolista tenía cáncer y que estaba recibiendo tratamiento.

La etapa cuatro de la enfermedad, cabe resaltar, significa que esta se ha extendido a otras partes del cuerpo desde donde comenzó.

Keegan disfrutó de una brillante carrera como delantero, con etapas llenas de títulos en el Liverpool y en Alemania con el Hamburgo.

Como entrenador, estuvo a punto de ganar el título de la Premier League con el Newcastle antes de atravesar una etapa complicada al frente de la selección inglesa.

Newcastle envió un sentido mensaje de apoyo a través de las redes sociales

"Kevin ocupa un lugar único y muy querido en la historia del Newcastle United y en el corazón de nuestros seguidores", dice el comunicado. "Su pasión, liderazgo y conexión con el club y la ciudad han dado forma a algunos de nuestros momentos más memorables", añade.

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Todos en el club, de acuerdo con el mensaje del Newcastle, apoyan al futbolista. "Le enviamos mucha fuerza y nuestros mejores deseos a él y a su familia para el futuro. Kevin siempre será bienvenido en St. James' Park y esperamos verlo pronto", indicaron.

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