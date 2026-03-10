NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Tottenham

Entre lágrimas y directo al camerino: arquero del Tottenham cometió dos graves errores ante el Atlético de Madrid y fue sustituido en el minuto 17 del partido de Champions

marzo 10, 2026
Por: Diana Pérez
El arquero del Tottenham, Antonin Kinsky | Foto: EFE
El arquero del Tottenham, Antonin Kinsky | Foto: EFE
Sobre el abrupto cambio, que dejó bastante mal a su arquero, Igor Tudor explicó su decisión en la rueda de prensa postpartido.

Una escena poco común se dio durante la reciente jornada de los octavos de final de la Champions League en el partido de ida que disputó el Tottenham contra el Atlético de Madrid.

En la dura derrota 5-2 del conjunto inglés dirigido por el croata Igor Tudor se dio un momento que le ha dado la vuelta al mundo.

En el cronómetro del encuentro iban corriendo menos de 17 minutos cuando el conjunto español ya iba adelante en el marcador con tres goles, producto de dos errores del arquero del Tottenham, Antonin Kinsky.

o

Tras esto, el técnico del equipo londinense no vio mejor salida que, para sorpresa de todos, sacar al arquero y cambiarlo por el italiano Guglielmo Vicario en el minuto 17 del compromiso.

Cuando se hizo el anunció del cambio el checo salió del campo de juego, entre lágrimas, aplausos de los aficionados y la atenta mirada de sus rivales.

Pese a que en su salida el capitán del equipo, el Cuti Romero, intentó consolarlo y su entrenador le dio la mano, su visible tristeza lo llevó a dirigirse de una vez a los vestuarios.

En redes la situación ha hecho que muchos aficionados se compadezcan del arquero, mientras que otros afirman que era lo indicado para el partido, incluso si eso no significó un cambio para el marcador.

"Les juro que nunca vi algo igual", "Nunca un arquero jugó tan mal en tan poco tiempo", "Un debut amargo para Antonin Kinský", "No tiene sentido que lo pongas a jugar en un partido de mayor exigencia cuando tenía sin jugar un buen rato", "Toda culpa del entrenador", "Comete dos errores graves, pero no lo puedes matar así", "Lo cambias en el entretiempo. Pero la forma no fue la correcta", son algunos de los comentarios.

Sin embargo, aunque Tudor creyó que el cambio era lo mejor para equilibrar el partido, no fue así; ya que Vicario también cometió errores que ocasionaron la liquidación del equipo 5-2 a manos del conjunto español.

Sobre el abrupto cambio, que dejó bastante mal a su arquero, Igor Tudor explicó su decisión en la rueda de prensa postpartido.

El croata afirmó ante los periodistas que su decisión se dio para cuidar al guardameta y al equipo, intentando mantener el marcador, algo que no ocurrió.

o

"Llevo 15 años como entrenador y nunca había hecho algo así. Era necesario proteger al chico, proteger al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar", dijo el experimentado técnico.

Y expresó que la decisión de ponerlo como titular fue la "acertada" porque ya tenían presión "encima de Vicario por la liga (Premier). Toni (Kinsky) es un arquero bueno".

Y complementó diciendo: "para mi fue la decisión correcta después de lo que pasó, claro que es fácil decir que no fue la decisión correcta. Se lo explique a Toni después, es un buen tipo y buen arquero. Por desgracia, en un partido tan importante se cometieron errores".

Temas relacionados:

Tottenham

Champions League

Atlético de Madrid

portero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Está cerca un alto al fuego en Irán o se avecina una confrontación por más tiempo? Esto dice experto en seguridad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Deportes

Ver más
Charros de Jalisco, equipo de béisbol mexicano - Foto: EFE
Serie del Caribe

Sin Venezuela en el torneo, este es el equipo que se coronó campeón de la Serie del Caribe 2026 por primera vez en su historia

Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Así es el lujoso hotel cinco estrellas que inauguró la selección Colombia en Barranquilla: "Muy contentos de poder cristalizar un proyecto que teníamos hace rato en sueños"

Cuenta regresiva para el Mundial en Miami - Foto EFE
Mundial 2026

A casi 100 días del Mundial, representantes locales en EE. UU. advierten sobre retrasos y problemas "catastróficos" de seguridad que pondrían en jaque las sedes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fútbol en Irán - AFP
Fútbol

Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas de la Selección femenina de Irán: "Muy probablemente serán asesinadas"

Charros de Jalisco, equipo de béisbol mexicano - Foto: EFE
Serie del Caribe

Sin Venezuela en el torneo, este es el equipo que se coronó campeón de la Serie del Caribe 2026 por primera vez en su historia

Jugadores de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Así es el lujoso hotel cinco estrellas que inauguró la selección Colombia en Barranquilla: "Muy contentos de poder cristalizar un proyecto que teníamos hace rato en sueños"

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Vuelo de JetBlue - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Humo en la cabina de un avión obliga la evacuación y cierre temporal del aeropuerto de Newark, Estados Unidos

Emmanuel Macron | Foto EFE
Francia

Francia inaugura el primer consulado de un país de la Unión Europea en Groenlandia

Cuenta regresiva para el Mundial en Miami - Foto EFE
Mundial 2026

A casi 100 días del Mundial, representantes locales en EE. UU. advierten sobre retrasos y problemas "catastróficos" de seguridad que pondrían en jaque las sedes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre