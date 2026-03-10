Entre lágrimas y directo al camerino: arquero del Tottenham cometió dos graves errores ante el Atlético de Madrid y fue sustituido en el minuto 17 del partido de Champions

Una escena poco común se dio durante la reciente jornada de los octavos de final de la Champions League en el partido de ida que disputó el Tottenham contra el Atlético de Madrid.

En la dura derrota 5-2 del conjunto inglés dirigido por el croata Igor Tudor se dio un momento que le ha dado la vuelta al mundo.

En el cronómetro del encuentro iban corriendo menos de 17 minutos cuando el conjunto español ya iba adelante en el marcador con tres goles, producto de dos errores del arquero del Tottenham, Antonin Kinsky.

Tras esto, el técnico del equipo londinense no vio mejor salida que, para sorpresa de todos, sacar al arquero y cambiarlo por el italiano Guglielmo Vicario en el minuto 17 del compromiso.

Cuando se hizo el anunció del cambio el checo salió del campo de juego, entre lágrimas, aplausos de los aficionados y la atenta mirada de sus rivales.

Pese a que en su salida el capitán del equipo, el Cuti Romero, intentó consolarlo y su entrenador le dio la mano, su visible tristeza lo llevó a dirigirse de una vez a los vestuarios.

En redes la situación ha hecho que muchos aficionados se compadezcan del arquero, mientras que otros afirman que era lo indicado para el partido, incluso si eso no significó un cambio para el marcador.

"Les juro que nunca vi algo igual", "Nunca un arquero jugó tan mal en tan poco tiempo", "Un debut amargo para Antonin Kinský", "No tiene sentido que lo pongas a jugar en un partido de mayor exigencia cuando tenía sin jugar un buen rato", "Toda culpa del entrenador", "Comete dos errores graves, pero no lo puedes matar así", "Lo cambias en el entretiempo. Pero la forma no fue la correcta", son algunos de los comentarios.

Sin embargo, aunque Tudor creyó que el cambio era lo mejor para equilibrar el partido, no fue así; ya que Vicario también cometió errores que ocasionaron la liquidación del equipo 5-2 a manos del conjunto español.

Sobre el abrupto cambio, que dejó bastante mal a su arquero, Igor Tudor explicó su decisión en la rueda de prensa postpartido.

El croata afirmó ante los periodistas que su decisión se dio para cuidar al guardameta y al equipo, intentando mantener el marcador, algo que no ocurrió.

"Llevo 15 años como entrenador y nunca había hecho algo así. Era necesario proteger al chico, proteger al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar", dijo el experimentado técnico.

Y expresó que la decisión de ponerlo como titular fue la "acertada" porque ya tenían presión "encima de Vicario por la liga (Premier). Toni (Kinsky) es un arquero bueno".

Y complementó diciendo: "para mi fue la decisión correcta después de lo que pasó, claro que es fácil decir que no fue la decisión correcta. Se lo explique a Toni después, es un buen tipo y buen arquero. Por desgracia, en un partido tan importante se cometieron errores".