Entrenador de la selección Colombia Sub-20 habló tras la derrota ante Argentina al borde de las lágrimas: “lo intentaré hasta que el país lo consiga”

La selección Colombia Sub-20 sufrió un duro golpe tras ser eliminada del Mundial que se disputa en Chile tras caer 1-0 ante Argentina.

La ‘Tricolor’, que empezó el partido presionando y con varias opciones de gol, terminó viendo la derrota en el minuto 72 a manos del jugador Mateo Silvetti.

La ilusión de llegar a la final de un mundial se vio apagada por el conjunto ‘albiceleste’ y ahora deberán jugar contra Francia para ver cuál de las dos logra el tercer puesto del torneo.

La decepción no solo alcanzó a la afición cafetera, sino también al entrenador del equipo César Torres, quien no pudo contener las lágrimas tras la dura derrota.

En zona mixta, tras el pitazo final, Torres fue abordado por los medios de comunicación para analizar lo sucedido en el campo de juego.

El entrenador aseguró: “Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras. No definimos y adelante hay un gran rival que tiene calidad, y ellos definieron el partido”.

“Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos, la verdad. Tenemos elevar altísimo la exigencia y no pudimos, y ahorita hay que buscar cerrar bien el último partido”, añadió.

Torres también explicó: “salimos al frente y no pudimos. No pudimos y pongo la cara, le doy la cara al país. Colombia viene trabajando en todas sus categorías en la femenina, en la masculina y la de mayores”.

Visiblemente conmocionado, comentó que siente gratitud y que “está vez no pudimos llegar a la final que era el sueño”.

Con la voz entrecortada y al borde las lágrimas, agregó: “pero mañana me levantaré bien temprano y lo volveré a intentar, y lo intentaré hasta que el país lo consiga”.

El entrenador del conjunto cafetero se emocionó y puntualizó que la selección cambia a cualquiera: “vestir la selección nos cambia la vida a todos”.

Y pidió nuevamente disculpas por no poder entregarle al país el resultado esperado: “no nos metimos atrás, fuimos con valentía y nos sigue faltando, pero estamos cerca”.

Ahora Colombia tendrá que vencer a Francia este sábado para poder quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.