NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Selección Colombia sub-20

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 habló tras la derrota ante Argentina al borde de las lágrimas: “lo intentaré hasta que el país lo consiga”

octubre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Entrenador de la selección Colombia Sub-20, César Torres | Foto: AFP
Entrenador de la selección Colombia Sub-20, César Torres | Foto: AFP
Colombia tendrá que vencer a Francia este sábado para poder quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

La selección Colombia Sub-20 sufrió un duro golpe tras ser eliminada del Mundial que se disputa en Chile tras caer 1-0 ante Argentina.

La ‘Tricolor’, que empezó el partido presionando y con varias opciones de gol, terminó viendo la derrota en el minuto 72 a manos del jugador Mateo Silvetti.

La ilusión de llegar a la final de un mundial se vio apagada por el conjunto ‘albiceleste’ y ahora deberán jugar contra Francia para ver cuál de las dos logra el tercer puesto del torneo.

La decepción no solo alcanzó a la afición cafetera, sino también al entrenador del equipo César Torres, quien no pudo contener las lágrimas tras la dura derrota.

o

En zona mixta, tras el pitazo final, Torres fue abordado por los medios de comunicación para analizar lo sucedido en el campo de juego.

El entrenador aseguró: “Colombia en general compite, busca, tiene posibilidades muy claras. No definimos y adelante hay un gran rival que tiene calidad, y ellos definieron el partido”.

“Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos, la verdad. Tenemos elevar altísimo la exigencia y no pudimos, y ahorita hay que buscar cerrar bien el último partido”, añadió.

Torres también explicó: “salimos al frente y no pudimos. No pudimos y pongo la cara, le doy la cara al país. Colombia viene trabajando en todas sus categorías en la femenina, en la masculina y la de mayores”.

Visiblemente conmocionado, comentó que siente gratitud y que “está vez no pudimos llegar a la final que era el sueño”.

Con la voz entrecortada y al borde las lágrimas, agregó: “pero mañana me levantaré bien temprano y lo volveré a intentar, y lo intentaré hasta que el país lo consiga”.

El entrenador del conjunto cafetero se emocionó y puntualizó que la selección cambia a cualquiera: “vestir la selección nos cambia la vida a todos”.

Y pidió nuevamente disculpas por no poder entregarle al país el resultado esperado: “no nos metimos atrás, fuimos con valentía y nos sigue faltando, pero estamos cerca”.

Ahora Colombia tendrá que vencer a Francia este sábado para poder quedarse con el tercer puesto del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

Temas relacionados:

Selección Colombia sub-20

Mundial Sub 20

Selección Colombia

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos no va a tolerar la actividad criminal de Maduro nunca más": congresista republicano respalda operaciones de la CIA en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
NFL

El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

Selección venezolana en Miami - Foto AFP
La Vinotinto

"Todo lo hacen mal": críticas a La Vinotinto tras revelar la razón por la que se canceló su segundo partido amistoso en medio de redadas migratorias en EE. UU.

FVF/ Entrenador venezolano - Fotos EFE
La Vinotinto

Este es el entrenador interino de La Vinotinto que "será presentado en las próximas horas", según la prensa venezolana

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Madonna | Foto: EFE
Madonna

La cruda declaración de Madonna en la que reveló que la batalla por la custodia de su hijo Rocco la hizo contemplar el suicidio: “Pensaba que era el fin del mundo”

Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Milicias Bolivarianas - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Militares venezolanos ensayaron la comunicación ante un eventual estado de excepción: "Tambores, humo o lo que sea"

Jugador de la NFL Keontez Lewis | Foto: AFP
NFL

El impactante golpe en la cabeza que sufrió un jugador de la NFL por el que fue hospitalizado y que conmociona al mundo del deporte

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Atentado

Tras ser intervenidos quirúrgicamente: Este es el estado clínico de los dos activistas venezolanos tras atentado en Bogotá

Droga incautada por República Dominicana a presunta narcolancha atacada por EE. UU. - Foto Gobierno de RD
Despliegue militar de Estados Unidos

República Dominicana confirma operativo conjunto con el Comando Sur de EE.UU. contra una presunta narcolancha en el Caribe

Policía Ecuador - Foto de referencia de EFE
Ecuador

Ataque armado durante campeonato de futbol en Ecuador deja al menos seis muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda