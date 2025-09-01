NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Dayro Moreno

Tras su convocatoria a la selección Colombia, reviven el increíble gol con el arco solo que erró Dayro Moreno ante Argentina

septiembre 1, 2025
Por: Luis Cifuentes
Dayro Moreno con la selección Colombia en la Copa América 2011 - Foto: EFE
El delantero colombiano del Once Caldas fu convocado por Néstor Lorenzo para los juegos de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Venezuela.

La selección Colombia buscará en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas su clasificación al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, la Tricolor se ubica en la sexta posición con 22 puntos y está muy cerca de sellar su pase al próximo mundial después de ausentarse en Qatar 2022.

El pasado viernes, el entrenador argentino dio a conocer la lista de convocados para los dos juegos cruciales ante Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, en Maturín. Entre las sorpresas, apareció el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, el goleador histórico del fútbol colombiano.

El jugador del equipo Blanco fue pedido por la opinión público en varias ocasiones dada la falta de gol de la selección en los últimos juegos de Eliminatorias. Cabe recordar que los dirigidos por Néstor Lorenzo no conocen la victoria desde hace cinco jornadas atrás desde que le ganó en condición de local a Chile por 4 a 0.

Tras la convocatoria del delantero de la liga colombiano, los aficionados revivieron una de sus actuaciones con la selección en la que erró un increíble gol con el arco solo en un partido ante Argentina en la Copa América de 2011.

La jugada nació de un error en defensa de la Albiceleste de la que sacó provecho el delantero Adrián Ramos. No obstante, el balón quedó en poder de Moreno, quien definió por fuera del arco pese a que el portero estaba completamente vencido.

El video generó una controversia en redes sociales por el llamado de Moreno a la selección Colombia para los juegos de Eliminatorias el 4 y 9 de septiembre próximo.

Varios aficionados se mostraron de acuerdo con el llamado del delantero del Once Caldas.

Es verdad que erró varios, pero lleva más de 300 adentro”; “Mejor darle la oportunidad a Dayro, en vez de ese paquete de Jhon Duran o Córdoba, no le hacen gol a nadie”; “Esa jugada la falló un joven inexperto, así como también las ha fallado Córdoba, Borré, Zapata”; “Por esta jugada no llamaron más a Dayro a la selección”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

