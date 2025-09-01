¿Quién debería custodiar el arco de Colombia ante Bolivia? Estos son los números de los arqueros colombianos convocados por Néstor Lorenzo

Este jueves 4 de septiembre la Selección recibe a Bolivia, su primer rival en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un juego crucial para la Tricolor en sus aspiraciones mundialistas.

El combinado nacional buscará aprovechar su localía para sumar de a tres y llegar a un total de 25 puntos para clasificarse de manera directa a la Copa Mundial de 2026, y no depender de su último partido ante Venezuela.

Sin duda alguna, en el juego ante Bolivia será fundamental que los delanteros estén certeros con el gol y que en el arco, el guardameta, elegido por Néstor Lorenzo mantenga el arco en cero, esto teniendo en cuenta que a Colombia le cuesta mucho mantener la ventaja y mantener el arco en cero.

Para defender el pórtico, Lorenzo cuenta con tres opciones: David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas, tres arqueros que llegan a esta convocatoria con ritmo futbolístico, pues cada uno ha tenido la oportunidad de sumar minutos con sus respectivos clubes.

Frente a esto, la incógnita que ha surgido es: ¿Quién custodiará el arco de la Tricolor? Esto, teniendo en cuenta el rendimiento que han tenido los tres guardametas en cada una de las escuadras en que militan.

¿Cómo llegan los arqueros convocados por la selección Colombia?

David Ospina, de Atlético Nacional, es el que llega con mejor ritmo para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pues en los últimos 7 juegos que ha disputado es el que mejor rendimiento ha demostrado en comparación con sus compañeros.

Durante estos encuentros ha mantenido una valoración media de 7.1 y una efectividad en sus pases del 83%, según Sofascore, portal web de datos y estadísticas deportivas.

Por su parte, Kevin Mier, quien atajó durante la pasada fecha FIFA del mes de junio, viene recuperándose del bache futbolístico que padeció al inicio de la temporada con su club Cruz Azul, con el cual cometió algunos errores con el balón, los cuales le costaron varios triunfos a su club.

Pero eso ha quedado atrás y así se ha visto en las estadísticas en las que su rendimiento ha ido en aumento, variando considerablemente entre un 6.4 y un 7.0 en el último encuentro. Al igual que Ospina, cuenta con una efectividad de 83% en pases efectivos.

Entre tanto, Camilo Vargas, uno de los jugadores de confianza dentro del esquema de Néstor Lorenzo, quien volvió a la acción con su equipo el pasado mes de julio, ha tenido un proceso regular, esto teniendo en cuenta que en los últimos siete juegos ha recibido una puntuación promedio de 6.74, según Sofascore.

Pero no es todo: en una comparación entre David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas, el de mejor rendimiento en atajadas salvadas por juego es Ospina, quien cuenta con un 68% de efectividad, en comparación con sus compañeros Mier 60% y Vargas 53%.

Teniendo en cuenta los datos y estadísticas, el arquero antioqueño sería el más opcionado para resguardar el arco de la selección Colombia, que tendrá dos juegos cruciales ante rivales directos como Bolivia y Venezuela en sus aspiraciones mundialistas.

Sin duda alguna, la última palabra la tendrá Néstor Lorenzo, quien, con base en el rendimiento de los entrenamientos y los datos que él maneja, será quien determinará quién será el encargado de proteger el arco colombiano.