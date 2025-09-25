NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Copa Sudamericana

"Hemos estado más serios y nos lo hemos llevado": DT de Independiente del Valle cuestionó celebración anticipada de Once Caldas en Copa Sudamericana con jugadores encima del bus

septiembre 25, 2025
Por: Luis Cifuentes
Once Caldas a su llegada al Estadio Palogrande de Manizales para el juego de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle - Foto: EFE
El equipo colombiano terminó quedando eliminado de la Copa Sudamericana tras caer derrotado en condición de local ante Independiente del Valle de Ecuador.

Independiente del Valle de Ecuador es el primer semifinalista de la Copa Sudamericana tras vencer en la tanda de penaltis al equipo colombiano Once Caldas, que en su propia casa dejó pasar la oportunidad de seguir avanzando en el torneo continental de clubes.

Pese a que en el encuentro de ida el equipo de Manizales logró una victoria de 2 a 0, no pudo defender esa diferencia en condición de local y terminó perdiendo en el tiempo regular por 2 a 0, lo que obligó a una definición desde los 12 pasos.

En los penaltis, el equipo ecuatoriano terminó imponiéndose por 4 a 3 y logró clasificarse a la fase semifinal.

Al término del encuentro, el cuerpo técnico del club ecuatoriano se refirió a la celebración del equipo colombiano a su llegada al estadio en Manizales, en la que varios jugadores, incluido Dayro Moreno, se subieron en el techo del bus a festejar con la hinchada en la previa del encuentro de este miércoles.

Me contaron cómo vivieron los jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan”, dijo Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle

Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, añadió.

Por su parte, Andy Larriva, directivo del equipo ecuatoriano, aseguró que los jugadores del equipo Blanco se sentían ganadores por la ventaja obtenida en territorio ecuatoriano.

Ellos (Once Caldas) se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada”, declaró.

